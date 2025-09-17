Само в "24 часа" на 17 септември - София става модерна и зелена, с булеварди, метро и достъпна Витоша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 17 септември четете:

- София става модерна и зелена, с булеварди, метро и достъпна Витоша - интервю с кмета на столицата Васил Терзиев и още 72 специални страници за София

- Асансьорите в панелките с 33 риска - 80% са опасни, предупреждава асоциация

- Кои са породите кучета, родени да се сражават с мечки

- Нов бизнес за адвокати - дела срещу фирми за бързи кредити

- Учениците да могат да решават задачи казуси като във Финландия - как да направиш молив - интервю с психолога Иван Игов

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.