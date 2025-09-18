Надежда Бобчева: Столицата става по-чиста, по-зелена и подредена

Заварихме 90% от боклука да се депонира. Усилията ни удължиха живота на депото до 2029 г., казва зам.-кметът по екология на София

Искаме от новите почистващи фирми улиците да се мият под налягане, а не само да се мокрят

Дръвчетата вече се садят на места, където осезаемо да намалят ефекта на т.нар. градски топлинни острови

- Г-жо Бобчева, стана ли по-чиста София близо 2 г. след началото на мандата ви?



- Да, гледките с преливащи контейнери и незаконни сметища все още са реалност в София, но нека припомня какво заварихме и откъде тръгва промяната в тази сложна система. Картината зад онова, което не се вижда с просто око, беше още по-критична - с прогнози, че депото за отпадъци в "Садината" ще се запълни до началото на 2024 г. Заводът за отпадъци функционираше неефективно, депонирайки 90% от боклука. С това се сблъскахме още в първите дни от мандата.

- Какво предприехте, за да промените тази ситуация?



- Предприехме радикални мерки за бърза промяна и постигнахме значителни резултати. Подобрихме работата на завода, което доведе до удължаване на живота на депото до 2029 г. Само за първите 5 месеца от тази година количеството депонирани отпадъци намаля с 40%, а производството на RDF гориво се увеличи с близо 50%. В същото време

приходите от продажба на рециклируеми материали достигнаха 1,75 млн.

лева, което е с над 1 млн. лв. повече от предходната година.

По-зелена и по-красива София - това е целта на новия подход в озеленяването на града, прилаган от Столичната община. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

- Предстои сключване на новите договори за сметосъбиране. Кандидати отново са свързани с хора с прякори. Да очакваме ли още от същото?



- Новите договори са следващата ключова стъпка към подобряване на чистотата. Ние нямаме контрол върху това кой участва, но



за първи път има рекорден брой - 17 оферти от фирми, включително чуждестранни



В новите договори залагаме повишени изисквания, които ще гарантират по-добра услуга за софиянци. Изискваме реално миене на улиците с високо налягане, не просто намокряне, както досега. Залагаме мерки, които да доведат и до по-ефективно снегопочистване.



- А как ще гарантирате, че тези изисквания ще се спазват, ако фирмите са същите?

- Въведохме много по-строг контрол на изпълнението на договорите. Само за 2024 г. глобите към тях се увеличиха 3,5 пъти и нарушенията, които тогава се повтаряха най-много, вече са значително по-малко. Затягаме още повече контрола с повишени размери на неустойките - от 2 до 10 пъти при неизпълнение. Ще използваме и автоматизирана система за следене на камионите, която включва умни сензори и камери. Очакваме оценката на офертите да приключи до края на октомври, за да могат гражданите да получат по-добра услуга без допълнителни разходи.



- Въведохте и нов подход при залесяването на столицата. Какво включва той?



- Столичната община промени своя подход към озеленяването - въведохме нови принципи, които целят да направят града по-устойчив и зелен. Фокусът вече не е само върху броя на засадените дървета, а върху качеството и стратегическото планиране. Новият ни подход се основава на няколко ключови принципа, които ще доведат до видими резултати. Засаждаме по-големи и здрави фиданки, които имат по-висока степен на оцеляване и са по-устойчиви на неблагоприятни условия и вандализъм.

Садим дръвчетата на места, където ефектът върху качеството на въздуха и намаляването на температурата ще бъде най-голям - по оживени булеварди, кръстовища и в зони, най-силно засегнати от т.нар. градски топлинни острови. На места с лоша почва използваме модерни системи за забавено напояване, които осигуряват по-добро развитие на кореновата система. Освен това общината активно търси външно финансиране и работи с надеждни партньори, като включва и гражданите в процеса. Само тази година успяхме да привлечем близо 6 млн. лв. еврофинансиране за зелена инфраструктура. Вече



засадихме 1000 едроразмерни фиданки и декоративни храсти на ключови локации в града.



Променяме и начина, по който се поддържат училищните дворове. От тази година поддръжката на растителността в тях е поета от общината, което освобождава директорите от тази дейност. Работим и по нова концепция за превръщането им в зелени оазиси, достъпни за всички в квартала.