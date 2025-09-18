Надежда Бачева: Работим по нова жилищна политика, общината за първи път ще подкрепи учители, лекари и социални работници

Система, която реагира навреме и с екипите си отива при хората - това е целта, а увеличеният бюджет ни дава инструмента, казва в интервю зам.-кметът на София по социални дейности и интеграция на хора с увреждания:

Показваме на учениците филма "Зависим", за да видят сами ада, в който водят наркотиците

- Г-жо Бачева, през тази година са предвидени близо 152 млн. лв. за социални дейности. За какво ще се използват тези средства?



- Тези средства са ясен знак, че социалната политика вече е стратегически приоритет за София. 103,8 млн. лв. са държавно финансиране, 17,8 млн. лв. - местни средства, 21,2 млн. лв. са капиталови инвестиции, 8,3 млн. лв. са за социален патронаж и 764 хил. лв. - за дофинансиране. Но цифрите не са толкова важни. Важно е как средствата ще се използват, за да доведат до промяна и истинска грижа за най-уязвимите и нуждаещи се. Бюджетът е инструмент - за повече капацитет, гъвкавост и по-добра структура. За социална система, която реагира навреме.



- Какви промени вече могат да усетят хората, ползващи социални услуги в София?



- Едно от важните решения беше



увеличението на заплащането на асистентите за независим живот - от 3,50 на 5 лв. на час

Това не е просто техническа промяна, а ясен знак, че трудът им е ценен и че можем да изграждаме по-устойчив модел на подкрепа. Успоредно с това разширихме кризисните услуги и мобилната работа на терен - защото понякога не хората трябва да дойдат при нас, а ние при тях. Поддържаме и развиваме над 110 социални услуги, в които са ангажирани над 850 специалисти - гръбнакът, върху който стъпва цялата система. А с удвоения бюджет за социални иновации - 410 хил. лв., даваме възможност нови идеи да достигнат до повече хора.



- Да поговорим за превенцията. Филмът "Зависим" показва на учениците истории на хора, страдащи от наркотична зависимост и последствията, до които това води. Защо е важно да се говори с децата и как да го правим?



- Защото мълчанието убива. Зависимостите са един от най-големите проблеми на нашето време. "Зависим" не спестява истината - показва ада, в който попадат хората, дръзнали да експериментират. Над 1000 ученици вече го гледаха. Видях в очите им страх, но и желание да говорят. Това е смисълът - да започнем диалог. Превенцията е най-силното ни оръжие.



Зам.-кметът Надежда Бачева заедно с деца от социалните институции, които участваха в проекта “Времелиние”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

- Работите активно и с младежите от социални услуги.

- Гордея се, че им даваме реални възможности, а не само подкрепа на думи. "По-голям брат/сестра" създава връзки между младежи доброволци и деца от центрове за настаняване и приятелствата, които създава програмата, често остават за цял живот.



С "Животни за приятели"



учим децата на доверие и отговорност чрез контакт с животни



"Предизвикателството" събра 32 таланти, които за 24 часа направиха късометражни филми заедно с едни от най-големите имена в киното. А програмата за стажове в общинската администрация дава на младежи шанс да се включат реално в работата и да получат препоръки за бъдеща кариера.

Това не са жестове, а мостове към живота. Социалната политика не е само грижа за оцеляване, а шанс за развитие и принадлежност. "Моята София, моето бъдеще" събра деца от социални услуги и ученици от НГПИ "Св. Лука" в едно внушително платно за мечтаната столица. "ВРЕМЕЛИНИЕ" показва София през очите на млади хора - те снимаха знакови места, вдъхновени от архивите на Георг Волц. "Елхата на децата" пред НДК - украсена със стотици ръчно изработени играчки, пък беше символ на общност и обич. А инициативи като посещенията на деца от социални услуги в БНТ доказаха, че когато отвориш вратите на институции, даваш шанс на младите да повярват, че и те имат бъдеще и могат да сбъднат мечтите си.



- Изправихте се обаче и пред сериозни кризи, например в "Захарна фабрика", където хора останаха без дом и подслон.



- След премахването на незаконните постройки мобилизирахме екипи, които предложиха подслон, храна, медицинска помощ и социални услуги. 53-ма души приеха подкрепата ни. Управлението на кризи изисква твърдост в решенията и грижа към хората. Показахме, че и двете са възможни. Европейският съд по правата на човека отмени наложените мерки на София и потвърди, че сме действали законосъобразно и ефективно. Това е урок за всички - можеш да си твърд, без да си жесток, и човечен, без да нарушиш закона.

- А ще има ли промяна в жилищната политика на общината?



- Работим по първата стратегия за социални жилища в София - документ с хоризонт до 2040 г. Целта ни е дотогава

да имаме минимум

5000 построени нови социални жилища

Ще заложим на комбинация от ново строителство, реконструкции и модулни решения. Но най-важното е друго - за първи път включваме не само хората в най-уязвимо положение, но и млади семейства и ключови кадри в общински сектори: учители, лекари, социални работници, шофьори. За тях предвиждаме преференциални наеми и жилища в райони с остър кадрови дефицит.

Това е стратегическа политика: едновременно намаляваме жилищната бедност и бездомността, но и създаваме стимул младите хора да останат и да работят в София. Домът е право, а не привилегия - и с тази стратегия ще покажем, че можем да мислим в перспектива, а не само за днешния ден.



- Харчи ли твърде много общината за социални дейности?



- Погледнете в очите едно дете от център за настаняване, възрастен с увреждане или бездомник през зимата - и тогава можем да говорим кое е "твърде много". Пари, вложени в хората, не са разход. Те са капитал - най-ценният на един град. Социалната политика е истинският лакмус за зрелостта на една общност. София няма да остави никого сам. Закон и грижа могат да вървят заедно.

Нашата отговорност е да дадем на младите хора възможности да се развиват. Те не са проблем, разход, а шанс за по-добро бъдеще. Вярвам, че жените в управлението могат да бъдат едновременно съпричастни и твърди, визионери и решителни. Това е моята мисия - да превърна социалната политика от "тиха тема" в силен политически приоритет.