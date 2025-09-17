Адвокат Владимир Хаджиев: При бързи кредити хората да внимават за допълнителни такси като платено поръчителство

Да четат внимателно договора и да не го изхвърлят, след като го подпишат, защото той ще им е нужен за пред съда, казва адвокатът по гражданско право

- Адв. Хаджиев, защо се увеличават делата срещу фирмите за бързи кредити?

- По мое впечатление се увеличават, защото хората вече са по-информирани за правата си. Да, има ясна и доказана тенденция към нарастване на делата срещу фирмите за бързи кредити в България. Дължи се и на комбинация от европейското и националното законодателство, което подчертава прозрачността на годишния процент на разходите (ГПР) и включването на всички разходи по кредита. От друга страна, има и ръст на необслужваните кредити, което води до повече спорове в съда.

Голям принос имат и социалните мрежи. Колеги адвокати рекламират там дейността си

за дела срещу фирми за бързи кредити.

- В какви случаи гражданите завеждат дела?

- Много потребители прибягват до адвокатска помощ или завеждат дело, когато вече е станало късно - когато вече са осъдени и им е наложен запор върху заплатата или банковите сметки. Други се решават да оспорят, след като попаднат на информация, че голяма част от договорите за бързи кредити се обявяват за нищожни в съда. Тогава си казват: “Защо да връщам всички тези такси и лихви, ако законът ми дава право да върна само главницата?”

Тук е моментът да посоча, че ако кредитният договор бъде обявен за нищожен или унищожаем например: не е включен правилно ГПР, има неравноправни клаузи, заобикаляне на закона чрез такси като “платено поръчителство”, “фаст”, “флекси” и др., тогава кредитополучателят е длъжен да върне само главницата - сумата, която реално е получил.

В посочените по-горе хипотези потребителите нямат задължение да плащат лихви, такси и комисиони - те отпадат изцяло. Това е на основание чл.23 от Закона за потребителските средити - последици при недействителност. Когато договорът за потребителски кредит е недействителен, потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихви или други разходи по кредита.

Потребителите имат възможност на основание чл.55 от Закона за задълженията и договорите да си потърсят обратно надвзетото по договори за кредит при следните случаи. Когато кредитният договор е недействителен, потребителят дължи само главницата. Всички лихви и такси, които кредиторът вече е получил, са без основание, тогава потребителят може да си ги търси обратно. А ако кредиторът вече е получил такси и/или лихви от потребителя, то те подлежат на връщане.

- Повлияло ли е становището на Съда на ЕС, че ако допълнителните такси по потребителските кредити не са включени в ГПР, длъжникът връща само главницата?

- Да, това становище има много силно отражение. Българските съдилища вече се позовават на практиката на Съда на ЕС и приемат, че когато ГПР е изчислен неправилно или не включва всички такси, договорът е недействителен. В такъв случай потребителят дължи единствено чистата стойност на кредита - без лихви, неустойки и скрити такси. Това решение даде на много граждани увереност да търсят правата си и да оспорват тези договори в съда. Становище на СЕС e изцяло възприето от българския законодател и е инкорпорирано в българското законодателство.

- Колко продължава подобно дело?

- Еднозначен отговор няма поради много съображения: съдът, в който ще се разглежда съставът, дали страните ще получат навреме съобщенията и уведомленията. Според мен средната продължителност би следвало да е в границите на предположението от 1 до 3 години, като се отчетат посочените по-горе обстоятелства.

- Обяснете какви са допълнителнителните такси, заради които делата се печелят от гражданите?

- Фирми за бързи кредити, за да събират повече такси от своите клиенти, измислят какви ли не юридически хватки, които в по-голямата си част впоследствие съдът обявява за недействителни/нищожни, тъй като противоречат на закона. Такива са примерно “комфорт”, “фаст”, “флекси”, “платено поръчителство”, “напомняне”, “реструктуриране”- за промяна на погасителния план, когато клиентът е в затруднение.

Такса “фаст” (Fast) обикновено е допълнителна услуга към кредита, която гарантира приоритетно разглеждане на заявлението. Тоест плащаш такса и кредиторът ти разглежда и одобрява искането по-бързо от стандартното понякога в рамките на минути/часове вместо един ден.

Такса “флекси” (Flexi) - е допълнителна услуга, която дава възможност за еднократна промяна на погасителната вноска по време на кредита. Например: можеш да отложиш падежа на една вноска или да намалиш размера и да я прехвърлиш за по-късно.

“Платено поръчителство” е една от допълнителните услуги при бързите кредити. Вместо да осигуриш реален поръчител - приятел/роднина с доходи и чисто досие в Централния кредитен регистър, кредитната компания предлага “платено поръчителство” чрез свързано юридическо лице. Тоест плащаш такса, а фирма, обикновено дъщерна или партньор на кредитора, се явява твой поръчител. Така кредитът може да бъде отпуснат по-лесно, без да се търси човек, който да поръчителства.

Такса “комфорт” обичайно се рекламира като “такса за обслужване на кредита”, “административна такса”, “такса за събиране на вноски” и пр. Реално обаче това е допълнителен разход за кредита, който трябва да бъде включен в годишния процент на разходите ГПР. Т.е. ако “таксата комфорт” е за действия, които по закон кредиторът е длъжен да извършва, например администриране на кредита, напомняния, изготвяне на погасителен план, то тя е незаконна. Такса “комфорт”, както и “административна такса”, “такса за обслужване” и пр. е недопустима поради противоречие със закона.

- За какво да внимават хората, когато взимат бързи кредити?

- Да четат внимателно договорите и условията, които подписват - особено частта за годишния процент на разходите и допълнителните такси. Да не подписват каквито и да е други допълнителни договори за кредити. Да не се съгласяват на тяхно име да бъдат регистрирани еднолични търговци и/или други търговски дружества, които да станат поръчител/гарант. В случай че потребителите решат да изтеглят бърз кредит, задължително да си пазят подписаните договори. Българинът често има навика да ги хвърля веднага след подписване, а впоследствие именно тези документи са ключови при спор в съда. Съветвам всеки, който обмисля да вземе бърз кредит, преди всичко

да не го прави, ако няма ясна представа за какво точно му е нужен и как ще го върне

В противен случай рискът е да попадне в дългова спирала, от която трудно се излиза. Важно е да се знае, че дружествата за бързи кредити не са панацея или спасение за вашето финансово състояние. Те няма да ви помогнат да “изкарате до заплата”, нито да си купите по-скъпа техника или почивка. Те преследват печалба. Именно тази печалба често се превръща във вашия капан, защото рано или късно идва моментът, в който, за да погасите стария дълг, трябва да вземете нов. Това е порочен кръг, от който излизането без съдебна защита е трудно.