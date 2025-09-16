Интересна държава. Нито храни мечките, нито пази хората от тях

В България вече живеят свободно над 800 мечки, а само в Севлиевския Балкан - над 200.

Да срещнеш мечка в градината си или пред вратата си вече не е голяма рядкост. На мой приятел в Стоките вече няколко пъти Баба Меца му събаря кошерите и излапва меда. Компенсации има по закон - но не и на практика. Хайде, ако е само медът... Нали мечките също трябва да се прехранват отнякъде. Държавата и “зелено движение” строго ги пазят, но не чакайте да ги хранят.

Преди години в Севлиевско са им слагали бъркано царевично брашно - в Лъгът и на други места, където са се появявали. Сега никой не се грижи за това. Интересна държава сме - нито храним мечките, нито пазим хората от тях... То да бяха само мечките...

(От фейсбук)