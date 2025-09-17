Как да се справяш без баба? Тя е институция

Баба под наем? Интересна инициатива!

При нашата катастрофирала демография и липса на места в детските градини, особено в големите градове, да намериш кой да гледа детето ти, докато си на работа или с приятели, е късмет. А преди 2 години пловдивчанката с бургаски корени Стела Балджиева е направила сайт със симпатичното име Rent-a-baba.

В него са се регистрирали със снимки 250 баби и няколко дядовци, всеки от които чака някой да им предложи да се грижат за малките им синове и дъщери.

Някои са готови да работят и без пари и им е добре да са част от тази общност, в която ги свързва единствено любовта към малките.

Като прибавим, че за времето, откакто съществува, чрез сайта 600 баби са намерили “своето” дете, може да се каже, че се е превърнал в алтернативна институция, която решава проблеми. Помага на семейства и самотни майки и бащи.

Социолози бяха обобщили, че трудът на българските баби и дядовци е сравним с този на гастарбайтера в Европа. Едва ли обаче възрастните от Rent-a-baba имат нещо против. В замяна животът им се изпълва с радост и смисъл.

