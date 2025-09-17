Веселин Мавродиев: Възприемат ни като бърза помощ в енергетиката при аварии. Но важна е и превенцията на трансформатора

Държим на опита, защото в аварийни ситуации той е най-важният за бързите и правилните решения, казва ръководителят на направление "Трансформатори" в ЦЕРБ Груп

Доставката на нова машина в момента е между 18 и 24 месеца

В последните една-две години запитванията от пазарите в Европа са два пъти повече, отколкото от България

- Г-н Мавродиев, върху какво е фокусирана дейността на Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ)? Какви звена има и кои са знаковите им проекти?

- ЦЕРБ е на повече от 75 години и е уникално за България и за региона предприятие, а е и един от примерите за успешна приватизация. Всички негови дейности са свързани с тежката индустрия и с електроенергетиката. В последните години развихме звено за подстанции.

- От колко време е тази дейност?

- Развихме я през последните 5 години. Имаме завършени няколко проекта в България и в региона за държавни и частни предприятия. Трябва да споменем и звеното за въртящи електрически машини, което има постоянно ангажименти в Гърция за ремонт и модернизация на големи хидрогенератори. В последните години работи и в Косово, Албания, Северна Македония.

Имаме комплекс с няколко лаборатории, акредитирани или сертифицирани по българското законодателство. Високоволтовата лаборатория, която е за електрически измервания и е с мобилно оборудване, работи както в цеховете ни, така и на място. Лабораторията за контрол на метала има много ангажименти не само в България, но в чужбина, в момента изпълняват поръчки в Чехия. Лабораторията за анализ на вибрациите и за балансиране на въртящи елементи е със специфично оборудване, единствено в България. То също е мобилно. Наскоро изпълни проект в един от най-големите тецове в Босна и Херцеговина.

- Вие ръководите направлението "ЦЕРБ Трафо". Кога е основано?

- То е за поддръжка, ревизия, модернизация и аварийни ремонти на трансформатори. "ЦЕРБ Трафо" е фирма, регистрирана през 2016 г., но за мен това е просто административен акт и не е толкова важно. Трафоцехът, като част от Централна енергоремонтна база, съществува от самото начало на предприятието и се развива през 60-те и 70-те години на миналия век. За мен е важен опитът, натрупан през годините. Значителна част от служителите ни са на работа от 80-те, 90-те години на XX век, от първото десетилетие след 2000 година, а не от 2016 г. Държим на опита, защото в аварийни ситуации той е най-важният за бързите и правилните решения.

- Какво точно прави "ЦЕРБ Трафо", доколкото разбирам звеното е важно, защото става въпрос за сигурност на електроснабдяването?

- Точно така. Затова ще разделя и отговора си на две. През изминалото десетилетие с модернизацията на електрическите системи, включително в България, е повече от логично и нормално да отпадат аварийните ситуации. За съжаление, в последните години, а и месеци, станаха няколко тежки аварии с взривове, с големи пожари, които не бива да се допускат, а няма да се допускат само чрез навременна превантивна дейност. Така че едната част на моя отговор е: "ЦЕРБ Трафо" се занимава с превантивна дейност, с техническа оценка на трансформатори, с дейности по поддръжка, частични ремонти най-вече на място, които да не позволят един актив да бъде принудително изведен от експлоатация. Ако аварира, може да бъде повреден безвъзвратно, а и да пострадат хора, което не бива да позволяваме, все пак сме 2025 година.

Когато в едно индустриално предприятие, независимо дали произвежда електрическа енергия, горива, стомана, руди, един актив аварира, за доставка на нов в момента трябват между 18 и 24 месеца. Време, в което този завод частично или напълно ще спре да работи. Затова са важни превенцията и поддръжката. Туке мястото на "ЦЕРБ Трафо" в българската електроенергийна система и в индустрията. Ще ви дам аналогия с кръвна проба, която един човек дава. И личният лекар веднъж годишно казва: "Направи си пълна кръвна картина".Подобна е дейността с трансформаторите, тъй като трябва да се взема регулярна проба от трансформаторното масло, за да се види дали има процес, който ще доведе до авария. Така че това е първата част от дейностите, които предлагаме.

- Правите лабораторното изследване, но поставяте и диагнозата, нали?

- Важното е да се намери специалистът, който да може да постави правилната и навременна диагноза. А ние имаме познанието на база опита от стотиците проекти, които сме изпълнили. Втората половина на отговора ми е историческата работа, с която ЦЕРБ служи на цялата система в последните пет-шест десетилетия. А това са аварийните ремонти. Когато стане авария, ние сме единственото предприятие, което може да реагира с човешки ресурс и с необходимата извънгабаритна техника, за да се направи анализ какво се е случило, след това да бъде транспортиран трансформаторът до нашите цехове, за спешен ремонт, защото се състезаваме с времето. В този период обикновено клиентът няма резервна мощност и спира работа. Имаме възможност да реагираме изключително бързо в рамките на часове на територията на Балканите.

- ЦЕРБ не е сериен производител на трансформатори. Какво в такъв случай произвеждате?

- Произвеждаме трансформатори, каквито основните производители не желаят да произведат. Например трансформатор за пещ, или тягов за жп сектора, това са така наречените машини със специални функции. Производство за нас означава и следното: един силов или специален трансформатор, който е произведеннаправен преди 30-40 години, подлежи на модернизация. Тя е на цена около 30% от новия, ако се поръча такъв. За нея поръчителят получава цялата дигитална модернизация, която му е необходима, и трансформаторът е неотличим от нов. Освен това, спазваме политиките на Европейския съюз, свързани с кръговата икономика.

Преди 6 г. първи в България купихме инсталация за регенерация на трансформаторно масло. На практика едно отработено масло, което е работило десетилетия в даден трансформатор, излиза ново. Същото е и за активната част на трансформатора, която е от силициева ламарина и меден проводник. За да не изхвърляме ламарината и медния проводник, ако трябва, ги рециклираме и използваме съществуващите. По този начин имаме актив, който е модернизиран, надежден.

- Търсени ли сте на пазара на тези услуги, кои са новите ви проекти?

- В последните една-две години запитванията от пазарите в Европа са два пъти повече, отколкото от местния, защото в ЕС се търси все повече оценката на качество срещу пари. Важно им е и какво получават като продукт на принципите на кръговата икономика, зелените политики, правейки го по-сигурно чрез модернизация, дигитализация, цифровизация. Другото е, че заводите в Европа изпитват проблеми с доставката на материали. В момента заводите производители дават срок за производство на един трансформатор две, три, дори четири години. Докато при нас пристигат буквално всяка седмица запитвания за подобен вид частични ремонти или модернизация на съществуващи трансформатори. Срокът ни за изпълнение е между един и шест-осем месеца за по-тежките проекти.

- Как звеното ви се справя с предизвикателните проекти?

- Предизвикателствата при нас са свързани с времето, защото ни приемат като бързата помощ в енергетиката. Ще ви дам пример - потърсиха ни за спешен ремонт на уникален трансформатор за пещ с голяма мощност в Турция. Машината е произведена в Италия и тя дефектира два месеца след гаранцията й. Колегите от Италия се обадиха и помолиха за бърза реакция. В рамките на няколко дни събрахме екипа, организирахме извънгабаритен транспорт за България. Транспортирахме трансформатора дотук, с колегите от Италия, те доставиха резервни части, извършихме ремонта за изключително кратко време.

- От кои индустрии са вашите клиенти?

- От всички - предприятия за пренос и разпределение на електроенергия, както и всички индустриални крайни консуматори на средно и високо напрежение, железопътният сектор също.

- А кое отличава "ЦЕРБ Трафо" от другите аналогични компании?

- Единствени сме на база десетилетията опит, проблемите, които сме решили. Имаме уникално за България оборудване за диагностиката на трансформатори. Можем да отидем на място за много кратко време - часове, денонощие, за да направим измервания и да кажем къде е проблемът и какво да се прави. Не знам за друго предприятие, което да отвори трансформатор с тегло 300 тона в заводски условия, да извърши основен ремонт и най-вече да може да изпита такъв трансформатор. Нашата инфраструктура няма аналог и то не само в България, а и на Балканите.

CV

Веселин Мавродиев е управител на "ЦЕРБ Трафо" от 2016 г., като започва професионалния си път в "ЦЕРБ Груп" четири години преди това. Има магистърски степени по " Икономика и управление в енергетика и ютилитис " и по "Политически науки". Специализирал е в Италия и Германия - в областта на поддръжката и диагностиката на трансформатори и трансформаторни масла, стъпални регулатори и системи за контрол.

Натрупал е опит в управлението на фирми и проекти, свързани с производството, поддръжката и сервиза на трансформатори. Работил е и за KPMG Bulgaria, като е подпомагал индустриални предприятия в оптимизацията на производствени процеси.

От 2017 г. е член на Националния комитет на България към Световния енергиен съвет.