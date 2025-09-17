Кирил Белелиев: Животът опровергава митовете, че соларният ток е скъп и ненадежден. Соларите поевтиняха със 70%, а батериите го осигуряват без прекъсване

"АмонРа Енерджи" ще продължи с това, в което е лидер - с доставки на най-добрите соларни системи и батерии. Развиваме и нов сегмент - климатици и термопомпи, съчетани с фотоволтаици и системи за съхранение, казва мениджърът и член на борда на директорите на компанията

- Г-н Белелиев, у нас има вече солари с мощност към 4000 мегавата и производство на ток за над 50 000 мегаватчаса в слънчевите часове, което е дял от над 50%. Това са реалностите. А какви са митовете за фотоволтаиците и за батериите, т.нар. системи за съхранение?

- Един от митовете е, че слънчевата енергия е скъпа. През последните две години цените на оборудването на фотоволтаични централи паднаха със 70%. Това е въпреки повишението заради екотаксите, от коeто няма как да се избяга, било то за малки или за средни вносители. Поевтиняха и батериите. Eлектроенергията от фотоволтаици би трябвало да е евтина, тъй като се намали цената на инвестицията. Другият по-силен мит е, че соларната енергия не е надеждна, защото слънцето не грее през нощта, или пък когато го засенчи облак през деня. Соларите обаче, свързани към батерии, осигуряват електроенергия през цялото денонощие. За тези, които имат инсталирани батерии, енергията e още по-надеждна и по-планируема.

- Къде се греши при това бурно инсталиране на солари и батерии? Ако някой инвестира във фотоволтаици, кои заблуди да избегне, кои грешки са най-масови?

- За инвеститорите понякога грешка е търсенето на най-ниска цена, което в повечето случаи означава, че оборудването е с ниско качество. Най-ниска цена не трябва да се търси, когато се сравняват батерии на световни лидери с гаражни изпълнения. Всеки гони максимална възвращаемост. Но ако искаш оптимална цена, трябва да сравняваш идентични продукти.

- А има ли самодейност в този бизнес? Хора без опит и знания, които искат да си направят инсталация и се хващат да я правят.

- Да, винаги е имало и имам чувството, че винаги ще го има. Затова вече по-сериозно наблягаме на обучението на инсталатори, които сега навлизат в бранша, така че техните централи да са с високо качество и надеждна експлоатация. В цялата соларна индустрия трябва да има перфектна експертиза.

- “АмонРа” отдавна е в бизнеса със солари. Какво ви отличава от другите на пазара?

- Имаме най-достъпните цени на световни производители, високо качество, най-големи складови наличности, бърза доставка и добро обслужване. Предлагаме техническа поддръжка и сервиз. Разполагаме с богато портфолио и не даваме решение, от което ще спечелим най-много, а това, което работи най-добре в конкретен казус. Препоръчвайки по-доброто, печелим по-малко, но знаем, че и инсталаторът, и инвеститорът ще са доволни.

- Каква е идеята за шоурума на компанията? Какво предлага той?

- В шоурума ни клиентът може да получи по-подробна информация за нас и за нашите продукти, да ги види, пипне, разгледа, да получи и професионален съвет. В шоурума нашите експерти насочват хората към това, което ще им свърши най-добра работа.

- Какви нови бизнес сегменти разработвате?

- Това са пазарите на термопомпите и климатиците, което е логично развитие на дейността ни. Концeпцията отново е да имаме богат избор на качествени продукти и отлично обслужване.

- Сигурно сте правили проучване на пазара, какви нужди има от термопомпи и климатици?

- Климатиците са развит сегмент, но термопомпите не чак толкова. Предоставяме продукт, който е може би единствен по рода си - климатици и термопомпи с пряка интеграция към фотоволтаични панели и батерии.

- Какво дава това на една сграда?

- Нашият фокус са фирми, които строят и инсталират. На тях това им осигурява повече работа на един обект. На самата сграда дава енергоикономичност.

- “АмонРа” не се ограничава с българския пазар, от доста години е на Балканите, в Централна и Източна Европа. Как се развива експанзията ви извън България?

- Увеличаваме присъствието си в държавите, където имаме дъщерни фирми и офиси - Румъния, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Гърция, както и страни от Централна Европа, като Франция, Испания, Полша.

- Споменахте за обучението на хора, които нямат опит в бизнеса със солари и батерии, но искат да си направят инсталация. Какво им предлагате?

- Много държим на обученията. Тези, които искат да участват в соларната енергетика, трябва да са подготвени. От 1 до 6 септември във Варна например, заедно с училище за соларни специалисти, направихме обучения от три дни лекции и три дни практика. Досега ги правехме в един ден, но установихме, че разширената програма позволява на инсталаторите да придобият задълбочени знания и умения.

Участниците в тези обучения полагат изпит, ако го издържат, получават удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие и сертификат от Министерство на образованието, че могат да правят фотоволтаични инсталации.

Даваме възможност на електротехници, монтажници, завършили техникуми и университети, както и други, които сега стартират, да бъдат на топ ниво. От години правим и обучения за по-напреднали инсталатори, на които лектори са световни производители на солари, и обогатяваме знанията им за най-новите соларни технологии и продукти.

- Развивате собствено производство в Драгоман. Има ли пазар за него?

- За всеки качествен продукт се търси достъпна цена. По наш дизайн в Драгоман се произвеждат конструкции за монтаж на фотоволтаични панели на различни покриви – плосък, наклонен, с конкретно изложение, метален, керемиден и др. Предприятието има сертификат за управление на качеството. Произвежда и уплътнения за соларни панели, които предпазват от протичане на сняг и дъжд. Те отчитат голям пазарен интерес.

- Предлагате и UPS решения, които са решения за непрекъсваемо захранване с ток, нали?

- UPS системата се монтира на места, където има проблеми със захранването, и е важно електричеството да не спира. Такива са заводите с непрекъсваем цикъл, при които, ако бъде спрян токът, машините могат да аварират - например леярни, стъкларски заводи – или IT центрове. UPS системите предпазват чувствителна електроника от загуба на данни и повреди в резултат от внезапно спиране на тока. Има места, където токът не трябва да спира дори за милисекунда. UPS системите гарантират, че това няма да се случи.

- Предлагате разнообразни батерии. Ако един инвеститор се е класирал в проектите за батерии от плана за възстановяване, а времето е малко, какво може да направи?

- Дори да не сме участвали в избора на оборудването по подобен проект, можем да го доставим „от днес за утре“ на най-добрата цена.

- Как виждате развитието на “АмонРа Енерджи” в близките години?

- Продължаваме да правим това, в което сме най-добри.

cv

Кирил Белелиев е директор "Доставки и продажби" и член на борда на директорите на "АмонРа Енерджи" АД. В компанията е от основаването през 2020 г., отговаря за търговските отношения с водещите международни производители в соларната енергетика. Планира доставките от над 30 водещи производители на соларни панели, инвертори и системи, гарантира наличността им в склада и в сервизния център. Отговаря и за продажбите към B2B клиенти, сред тях са над 500 инсталатори в България и в чужбина. Преди да се присъедини към "АмонРа Енерджи", работи в търговска компания в Букурещ, в нея се фокусира върху увеличаване на пазарния дял и подобряване на финансовите резултати.

Завършва средното си образование в Украйна, следва "Икономика и политика" в Лондонския университет Royal Holloway, University of London.