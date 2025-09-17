ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер открадна 9 бутилки алкохол от магазин

Неможачи - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

4484

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

