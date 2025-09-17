Танто за танто, та чак за кукуригу

Очаквано безсмислен дебат по внесения вот на недоверие от опозицията. Липса на аргументи от страна на вносителите и общи лафове, изговаряни многократно и в телевизионните студиа. Нищо ново. Лъжа след лъжа и клевета след клевета. Това разбраха дори от БТВ, Нова телевизия, БНТ, БНР и Дарик радио, затова и побързаха да прогнозират, че вотът няма шанс да успее. Но, че ще бъде така предупредих много по-рано. Просто я разбирам тая пущина политиката. От опит ще да е. Няма от какво друго да е.

Единственото, което си заслужва да се отбележи от дебата е, че ПП-ДБ и "Възраждане" са на един акъл. Затова и ми се иска да припомня нещо позабравено.

През 2020 и 2021 г. у нас се организираха протести срещу правителството с премиер Бойко Борисов. Особено активни в желанието си то да подаде оставка бяха партиите "Демократи за силна България" и "Да, България!", които днес формират обединението "Демократична България". Те дори нарекоха тези протести "народно въстание" и неслучайно се фукнявеха с него през "въстаническия" месец септември. Та да не би случайно гражданите да са забравили след 30 години демокрация за комунистическите "въстания" от септември 1923 г. и 1944 г. Протестите тогава доведоха страната до криза и хаос. Три пъти за една година се проведоха парламентарни избори - през април, юли и ноември. Ненормална работа. Но припомням това, защото именно тогава в резултат на протестите и кокошиненето срещу ГЕРБ, една партия от извънпарламентарна стана парламентарна. Това бе прокремълската партия "Възраждане", която оттогава непрестанно подобрява своя изборен резултат. И утре се кани да върне приятелския жест на "Демократична България" като подкрепи внесения вот на недоверие на правителството на Росен Желязков. Така ще се получи танто за танто. Ще се съберат опозиционерите, както го сториха през 2020-2021 г. Дали пък това няма да бъде и годеж?

Многократно съм обяснявал, че разделена опозиция не може да свали правителство. И ако ще се сгодяват нашите опозиционери сега е моментът.

И нека не спорят кой е булката. Тя може да е ПП-ДБ, но може да е и "Възраждане". Важно е "младите" да са си верни, да си се обичат и да си се вземат. Горчиво! Такава е политическата логика. Ако днес ПП-ДБ не се вземат с "Възраждане", кой друг момък те ще да вземат? Няма. А и "Възраждане", каква по-хубава мома от ПП-ДБ ще намерят? Няма, няма!

Предстои утре с гласуването си те да докажат, че са заедно. И със сигурност в Кремъл ще са доволни. А и президентът ни ще е доволен. Вярно е, че вотът няма да успее, но пък прокремълското на тези, които го пожелаха и ще гласуват за него, ще лъсне за пореден път. Танто за танто, та чак за кукуригу!

(От фейсбук)