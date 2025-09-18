Убийството на Чарли Кърк - американски Чернобил?

За да спаси положението, Тръмп е принуден да даде път на гласността

Убийството на младия консервативен месия Чарли Кърк в Щатите е на път да пукне най-големия идеологически балон на нашата епоха - уокизма.

Вече се поизясни кой е убиецът – той е на 22 години, казва се Тайлър Робинсън и е вдъхновен от радикалната организация “Антифа”. Обзет е и от трансджендърната идеология, тъй като интимният му приятел е в процедура за смяна на пола. Вече не е мъж, но още не е жена.

Според американските понятия

убиецът е “уокист” и е зомбиран от марксистите

в Демократическата партия. На английски “уоук” (woke) е миналото време на глагола “будя се”, а в негърските диалекти се използва като “буден”, демек “просветен”. Ако си просветен, значи си ляв.

Пак Сорос е дръпнал спусъка – ще каже някой тръмпист, но не и аз, защото ние, българите, сме стъпили здраво на земята. Е, май и ние сме леко уоук.

Спомняте ли си, че у нас се наложи чак Върховният съд да разяснява, че полът е биологическа даденост? И че едно 200-300 професори и доценти подписаха апел с обратното мнение? Смешното е, че ако бяха в САЩ, щяха до един да ги изкарат марксисти. А те горките искат да докажат точно обратното!

Няма мърдане, казвам аз – щом сте джендъристи, значи сте уокисти. А щом сте уокисти, значи сте марксисти. Човек не може да избяга от сянката си.

Щях да падна от смях, когато създателката на движението “Животът на черните има значение” заяви пред камерите: “Аз съм тренирана марксистка”. Ако бях до нея, щях да кажа: Я дай да ти пипна марксисткия бицепс! Ааа, мек е! Всяка сутрин да вдигаш трите тома на “Капиталът” с една ръка на 5 серии по 15 повторения!

Жената впрочем бе взела толкова пари от познатите соросоидни фондации, за да се бори с расизма, че си

купи имение и няколко апартамента,

да е жива и здрава. Горкият Маркс, живее и умира почти в мизерия и на това отгоре в личния си живот е банален буржоа. Де да знаеше какъв рог на изобилието го чака само век и половина по-късно!

Като слушам любимия си десен канал “Фокс нюз”, оставам с впечатлението, че по американските улици вилнеят подивели тълпи от марксисти, които разграбват магазините до шушка, а после масово си сменят пола с парите на данъкоплатеца. Но истината е, че е по-лесно да намериш игла в купа сено, отколкото да срещнеш американец, който да има поне малка представа що е то марксизъм.

Затова пък ултрадесният идеолог на тръмпизма и бивш главен стратег на Тръмп - Стив Бенън, напоследък така се е вдъхновил от страданията на световната работническа класа, че е заприличал на Ленин и Троцки, умножени по Георги Димитров. Той направо декламира откъси от “Комунистическият манифест”, остава само да поиска диктатура на пролетариата.

Това е голямата загадка на епохата,

голямата рокада на политическите джендъри

У нас БСП въведе плоския данък, а на Запад от нас ултрадесните откраднаха работническата класа изпод носа на пишман социалистите, които си забравиха дисагите под върбите на Третия път.

И какво общо има всичко това с убийството на Чарли Кърк?

Нищо, освен че вдига завесата и истината лъсва. Уокизмът ще бъде разнищен. Това убийство вече играе същата роля, която през 1985 г. изигра Чернобил в СССР – даде път на гласността. Вече ще стане кристално ясно кой взе парите, за да смени джендъра на политическите идеологии.

Сега, ако някой политолог пак реши да ме опровергава, вижте в уикито за коя фондация работи и всичко ще ви стане ясно благодарение на Чарли Кърк и Тръмп.

Подобно на Горби, сега Тръмп е принуден да отвори досиетата за взаимодействието между “дълбоката държава” и гражданското общество. И малко по малко лъсва как левите партии и в САЩ, и в Европа пяха обсебени, отклонени от присъщия си електорат, и бяха скопени.

Трябваше някой да убие любимеца на младите консерватори в САЩ, за да си позволи Тръмп да каже, че милиардерът Джордж Сорос трябва да бъде “вкаран в затвора”. (https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-radical-left-healing-charlie-kirk-assassination-rcna231032).

По-наивните леви професори, като например големия френски икономист и политолог Тома Пикети, описват глобалната идеологическа рокада на епохата като нещо, което се е случило от само себе си - просто едни демографски групи се образовали, сменили са си ориентацията, а работниците някак си естествено са отпаднали. Иди да убедиш някой зидар или водопроводчик да си смени пола – няма да те разбере. А хуманитарните висшисти веднага всичко разбират.

Но разкритията и документите, които хората на Тръмп започнаха да вадят още в началото на втория му мандат, показват съвсем ясно, че няма нищо спонтанно, става дума за

глобален политически инженеринг,

финансиран от държавни организации, тайни служби и частни хеджфондове, а мръсната работа се върши от световната мрежа фондации, мозъчни тръстове и другите наемни общественици, които се опитват да сменят чипа на човечеството и донякъде успяват. Грешката им е, че в един момент организираха преврат срещу самия Тръмп. А още по-голямата е, че не успяха.

Ще препоръчам една лекция в Ютюб на Майк Бенц - бивш високопоставен служител от Държавния департамент на САЩ в първия мандат на Тръмп, а сега директор на Фондацията за свобода в мрежата. Той подробно обяснява кой, как и защо финансира политиката на идентичностите, джендъризма, цветните революции – дълбоката държава и хеджфондовете като тези на Сорос (https://www.youtube.com/ watch?v=33vwRTrSmv8 &ab_channel=GlennDiesen).

Щом го обяснява Майк Бенц, значи вече е официално. В нормални времена едва ли близък до Тръмп човек би вдигнал тази завеса, но както казах по-горе, убийството на Чарли Кърк действа като малък Чернобил. Има и нещо друго - трябва да се заглуши другата хипотеза за атентат, че това е поръчка на израелския премиер Бенямин Нетаняху. В момента тя се разпространява чисто хипотетически от най-влиятелните американски блогъри, сред които Тъкър Карлсън, Кандъс Оуенс, Джо Рогън, Ридактед и редица други владетели на американските умове.

Оказва се, че в последните седмици Кърк се бил обърнал срещу Израел заради жестокостите в Газа. Първоначално той бе много близък до израелското лоби, били му дали около 40 милиона долара за младежката организация, но напоследък

бомбардировките му дошли в повече и се превърнал в антиционист

От една страна, нормално е ционистите да се чувстват излъгани, сума ти пари са дали хората. От друга, могат ли да го оставят да се развива в политиката, да стане сенатор, а може би и президент на САЩ? Злото трябва да се реже из корен, както пише на няколко места в Стария завет.

Но както казах, това е само хипотеза. Освен нея има и трети бълбукащ скандал - че Тръмп (може би) е интимно забъркан в приключенията на Джефри Епстийн, самоубития инвеститор, шпионин, аферист и педофил. Всички блогъри бият по масите от нетърпение – дай досиетата! Дай досиетата!

Нещо трябва да се хвърли на тълпата.