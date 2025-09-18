Пазете пешеходците (а и те да се пазят)!

313 пешеходци, глобени за седмица в София с по 100 лева по новите санкции в закона - това прави средно по 44-ма на ден. Глобите са за хора, пресичали на червено или на място, където няма пешеходна пътека.

Засега няма санкционирани затова, че са говорили по мобилен телефон, докато са пресичали.

За да е справедлива една санкция обаче, трябва да е съразмерна. 100 лева плащат и шофьорите, засечени да се движат с 30 км/ч над разрешената скорост, но тяхното провинение не е ли по-голямо от това на пешеходците?

Отдавна е отбелязана една народопсихологическа тенденция - когато ходим пеш по улиците, се гневим на шофьорите. Седнем ли обаче зад волана, започваме да хейтим пешеходците.

А важното е да осъзнаем общия интерес - да намалим максимално трагедиите по пътищата. Повече хора да се замислят, преди да натискат газта, защото от това буквално зависят човешки животи. Пешеходците пък да осъзнаят, че факторът “глупост зад волана” съществува, затова е добре да не залагат само на мисълта “тия с колите трябва да ме пазят”.