Масово не могат да управляват парите си! И трябва час по финансова грамотност

Ако нямаш това ключово умение, може още на 18 г. да провалиш живота си

Финансовата култура на българина е ниска. В нашата народопсихология е човек да придобие собствено жилище и кола, да даде добро образование на детето си. И не на последно място, да запази стандарта си на живот и след като се пенсионира.

Обаче дори хора на 30-40 години трудно склоняват да направят комплексен финансов план за житейските си цели. По-голямата част

смятат, че държавата трябва да се погрижи за тях

Ето пример. Досега не се е случвало да дойде пълнолетен младеж и да каже: “Искам да се застраховам”. Единствените случаи на повишен интерес към застраховането са, когато има трагедия в семейството. Например отива си човекът, който крепи със своята добра заплата, и майката домакиня не може да отглежда децата си. А съществува например застраховка за лечение в чужбина, която покрива до 2 милиона евро. Ако я имаш, не зависиш от човешката милост.

Затова е важно отрано да разбереш стойността на парите. Финансовата грамотност е ключово умение, което засяга всеки аспект от живота ти и означава да можеш да вземаш информирани решения относно разходите си. И да знаеш как да спестяваш и инвестираш - това може да има голямо значение за твоето бъдеще.

Тази грамотност е способността да разбираш и управляваш личните си финанси ефективно. Това включва умението да съставяш бюджет, да избягваш дългове и

да планираш правилно разходите си

Ето защо финансова грамотност е добре да се преподава в училище - след IV-V клас, може би като извънкласна форма. Сега в часа на класния канят финансови експерти, но това са спорадични опити по достъпен начин да научим децата как се управляват приходи и разходи.

Отговор дава науката финансово планиране и управление на лични финанси. И това не сме го измислили ние. Още през 50-60-те години в САЩ е възникнало като концепция и се изучава. Затова в чужбина знаят например, че като започват работа, трябва да имат застраховка, знаят как се прави личен бюджет. Помага им и фактът, че техните държави са по-богати, с по-висока производителност и хората не се подлагат на рискове.

Българите от 29 до 50 г. са най-често жертви на финансови измами,

пирамиди и фалити. При нас идват хора с по 3-4 до 12 задължения, които не могат да започнат работа. Те са в стрес, че не могат да си върнат кредитите. Купили са си скъп айфон или са си позволили скъпа почивка, които не са им джоба.

Целият им живот се проваля. Картите им са запорирани заради лоша кредитна история. Обръщат се към финансов консултант, но твърде късно. А е пагубно 18-годишните да се набълбукат, казано на финансов жаргон, с купища задължения.

Преподаватели по финансова грамотност няма. Има обаче над 2500 колеги, които могат да откликнат на каузата и да обучават децата като дарение като външни лектори. Нашата цел е

подрастващите да станат добросъвестни клиенти на финансовите институции

Защото финансовата грамотност ти дава инструментите да бъдеш по-независим и самостоятелен. Без значение дали наемаш апартамент, купуваш кола или управляваш студентски кредити.

Финансово грамотните хора са по-склонни да откриват спестовни сметки, да внасят средства в пенсионни фондове и да инвестират.