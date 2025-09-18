Сам извън къщи по тъмно? Този филм само с глоби няма да спре

В България, както и да се променят законите, накрая опираме до едно - има ли кой да ги налага. С други думи - да контролира строго да се спазват.

Най-пресният пример са новите и по-високи санкции на пътя. Само за 10 дни близо 22 000 шофьори са уличени като нарушители от системата за засичане на средна скорост. (Виж 6-а стр.) Внушителна бройка, но ако на месец има по 60 000 шофьори за санкция, има ли МВР ресурси и механизми да събере глобите? Тротинетките също получиха регламент, но ако се нарушава масово, а санкции няма, той ще си остане само на хартия.

Същият въпрос стои и за предложените нови правила за непълнолетните и родителския контрол след 22 часа. (Виж 4-а стр.) Явно тези промени са провокирани от последните драми и инциденти с деца и тийнейджъри. Но регулации в тази посока и досега съществуваха, макар и с по-ниски глоби. Дали вечер след 10 часа улиците и заведенията не са пълни с непълнолетни?

Иначе е хубаво, че се криминализират притежаването и разпространението на райски газ. Усещането, че всичко е позволено, у нас е масово. Някои търсят корените на това в “чалгизация”, “мутризация” и т.н. Тези неща са следствие, не причина. Причината е манталитетът, че за нас не важат правилата. А манталитет трудно се променя само с глоби.

