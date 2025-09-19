ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево време с температури между 23 и 28 градуса...

Само в "24 часа" на 19 септември: При рак в ремисия се пазете от грип и ковид

 Само в "24 часа" на 19 септември четете:

При рак в ремисия се пазете от грип и ковид - учени откриха, че може да събудят спящи туморни клетки

Големият бизнес с компенсации, ако инвестира в технологии за пестене на ток

Ще има ли още обвинени за смъртта на 8-годишния Иван, паднал в морето от парашут над Несебър

6,2 млрд. евро за фермерите – Брюксел ни дава повече, отколкото на богати държави

Присадиха зъб в окото на мъж и му върнаха зрението

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

