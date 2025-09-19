Русия - голямото разочарование и за Стамболов, и за Тръмп

1877

По време на нашите освободителните борби, революционерът Стефан Стамболов вярва силно в добрите намерения на Русия:

"...ние вярваме, че русския цар ще изпълни думата си, казана на всеуслушание на цял

свят. Това че ще стане така убеждава ни още повече мобилизацията на сичката руска армия, натрупването в Южна Россия на една войска, състояща се от около 300 000 души, която чака само една заповед, едно слово, за да мине границата и да се залови за постиганието на святото и благородното дело - освобождението на своите братя."

В. "Нова България", брой 62, 23. т.1877 г .

1886

9 години по-късно, вече премиер с политически опит, същият Стефан Стамболов е дълбоко разочарован от истинските намерения на Русия:

"В борбата ни с турците за нас Русия беше свята, на нея ни гледахме с пълно и безпределно доверие, от нея чакахме да ни

помогне...Тогава ние с ненавист и омраза гледахме не само на турците, но на австрийците, на немците, а най-вече на англичаните... А между там минаха се 10 години и днес всеки разумен българин, всеки патриот, който милее за българската независимост и народност, като гледа какво вършат русите в България и навън, иде да даде право на немците и ингилизите, да признае, че техните уверения са биле и прави, и уместни.

Като разбрахме, че Русия иска да унищожи Царството ни, да грабне земята ни, да погуби народността ни и да се намести в къщата ни, ние се сепнахме, събрахме силите си и се почна между Русия и нас с една а страшна и непримирима дипломатическа война, война между „освободителите", днес превърнати в грабители и „освободените", между малкия Давид и исполина Голиата...".

2025

За президента Тръмп изминаха 9 месеца. В Европа искаме да вярваме, че са му били достатъчни, за да се разочарова и той- особено след признанието му тази седмица пред британския премиер Страмър:

"Той ме разочарова. Той наистина ме разочарова".

(от Фейсбук)