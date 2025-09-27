Само в "24 часа" на 27 септември: Българският спорт – да печелиш на инат - съботен очерк

Само в "24 часа" на 27 септември четете:
Българският спорт – да печелиш на инат - съботен очерк
Разделението между хората е най-страшно - лесно е да живеем в балона между ул. "Шишман" и "Шипка", но извън него е различно - интервю със Стефан Командарев
6 прочути двойки, които откриха любовта на 70+
Уважавайте бабите - важен съвет от актьора Стоян Дойчев, който след близнаците Ян и Кая вече е баща и на Ясен
Български батальон от SS се бие с руснаци в Австрия
Галя и Гого – любовна двойка бохеми в квАРТала зад Халите и прилежен семеен тим Лозанови във "Връбница"
Предвестник за октомври: важни избори в Чехия, "Ферари" пуска е-модел
