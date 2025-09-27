Филипинци веят нашето знаме, БГ политици пишат доноси срещу България - ирония!

Давате ли си сметка колко души в Манила и по света бяха чували за България, и колко са станали сега?

Едно филипинче възторжено опъва шалче с надпис "България" над главата си, искрено подкрепяйки националите ни, стотици, да не кажа хиляди се тълпят пред българския отбор след победата. И едни екстремистки настроени политици, пълни с омраза, които пишат доноси срещу България...

Ще кажете - популизъм? Да, и още как, но това е първото сравнение, което ми идва в съзнанието, защото съм изкушен и от спорта, и от политиката. И още - когато изобщо разговаряш с висшия мениджмънт на Мета за многомилиардни инвестиции у нас, а в същото време едно политическо токшоу те занимава с проблема прав ли е Тръмп за аутизма и парацетамола, няма как да е другояче!

Да, популизъм е и често пъти в популизма няма лошо, четете дебелите книги.

Между другото - давате ли си сметка колко души в Манила и по света бяха чували за България, и колко са станали сега? И още повече ще стават на финала, независимо от резултата!

(От Фейсбук)