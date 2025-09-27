Нови санкции удрят Иран. Как ще отговори режимът в Техеран?

Германия, Франция и Великобритания задействаха механизма за повторно санкциониране на Иран. Двете страни така и не постигнаха сделка, а това ще е пореден тежък удар върху режима в Техеран и населението в страната

Иран и западните държави не постигнаха споразумение за нова ядрена сделка, след като в края на август Германия, Франция и Великобритания активираха механизма за повторно налагане на санкции на ООН срещу Ислямската република. От неделя те отново ще влязат в сила, както в периода 2006-2010 г.

Какво ще означават тези санкции за Иран? АРД изброява:

Какви са последствията от санкциите на ООН срещу Иран?

Иран вече е обект на строги санкции, насочени предимно към енергийния сектор на тази богата на петрол и газ страна. Освен това страната е до голяма степен изолирана от международните платежни системи. Санкциите са една от водещите причини държавата с близо 90 милиона жители да е в тежка икономическа криза. Тя засяга предимно бедното население и топящата се средна класа.

Възобновените санкции включват общо оръжейно ембарго, както и редица наказателни мерки срещу физически лица и организации. Според анализ на Вашингтонския институт икономическите последствия вероятно ще бъдат ограничени, тъй като Техеран вече е обект на редица широкообхватни санкции от страна на САЩ. Много международни компании отдавна избягват Иран поради опасения от наказателни мерки от страна на САЩ. За семействата с ниски и средни доходи обаче финансовият натиск вероятно ще продължи да нараства, пише "Дойче веле".

Защо иранската ядрена програма е толкова противоречива?

От десетилетия Западът е в конфликт с Ислямската република по повод нейната ядрена програма. Израел, САЩ и европейските държави обвиняват Иран, че се стреми да придобие ядрени оръжия. Иранското ръководство отхвърля тези обвинения и се позовава на религиозно становище на аятолах Али Хаменеи, според което оръжията за масово унищожение са забранени.

Западните държави изразиха особена загриженост поради значителното увеличение на обогатяването на уран в последно време. Според данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) преди началото на израелската война срещу страната Иран е разполагал с повече от 400 килограма обогатен уран с чистота 60 процента. За производството на ядрени оръжия са необходими над 90 процента. Директорът на МААЕ Рафаел Гроси многократно подчерта, че Иран е единствената държава без ядрени оръжия, която произвежда подходящия материал за създаване на такива.

Защо санкциите бяха въведени отново?

В края на август европейците активираха т.нар. механизъм "снапбек", който беше заложен във Виенското ядрено споразумение от 2015 г. Той служеше за налагане на повторни санкции на Иран в случай на неспазване на неговите задължения по споразумението. И предвиждаше ограничаване на обогатяването на уран до максимум 3,67 процента, както и строг контрол. В замяна на това санкциите трябваше да бъдат отменени.

През първия си мандат американският президент Доналд Тръмп едностранно прекрати споразумението. Същевременно Тръмп наложи нови и по-строги санкции срещу Иран. В резултат на това иранското ръководство също престана да спазва условията на споразумението. От години то фактически не се прилага. Техеран критикува въвеждането на санкциите като нелегитимно.

Какво е състоянието на иранската икономика?

Иранската валута - риалът, беше паднала до рекордно ниско ниво и преди влизането в сила на предишните санкции на ООН. От Виенското споразумение насам, когато надеждата за разтопяване на отношенията повиши курса на валутата, тя е загубила около 97 процента от стойността си спрямо еврото.

Иран освен това е в тежка икономическа криза, като средната класа на страната все повече обеднява и се стеснява.

Ще ескалира ли ядреният спор с Иран?

През юни Израел проведе 12-дневна война срещу Иран и заедно със САЩ бомбардираха ключови съоръжения от ядрената програма, сред които и подземния комплекс Фордо. Има различни данни за степента на разрушенията на ядрените съоръжения.

Американският президент Тръмп заяви, че ядрените способности на Иран са "унищожени". Иранското правителство говори за тежки щети. Техеран заплаши Запада с ответни мерки в случай на повторно налагане на санкции от ООН. Консервативните сили в Иран поискаха излизане от Договора за неразпространение на ядрено оръжие. Не е ясно обаче дали ръководството действително ще предприеме тази стъпка. Наблюдателите очакват в този случай значително повишен риск от ескалация на конфликта със Запада, както и опасност от нови израелски атаки.

Иранският съвет за сигурност обяви, че в случай на възобновяване на санкциите ще прекрати споразумението за възобновяване на инспекциите, което сключи с МААЕ преди по-малко от три седмици. След войната правителството беше преустановило сътрудничеството. На запитване на германската агенция dpa МААЕ отговаря, че тази седмица вече са проведени инспекции. Според информация от дипломатически кръгове обаче не става въпрос за пълно възобновяване на мерките за наблюдение, както бяха поискали западните държави.

В Съвета за сигурност на ООН в петък вечерта девет от 15-те членове гласуваха против проекторезолюция, внесена от съюзниците на Иран Китай и Русия, която трябваше да даде на Техеран повече време за преговори по ядрената му програма, за да се избегне въвеждането на санкции. Според държавните медии Техеран е отзовал посланиците си в Берлин, Париж и Лондон за консултации.