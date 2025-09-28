Коментар на седмицата №3: Г-н Василев, откъде тая радост, че 6 млрд. евро няма да стигнат до българите ?!

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №3 с близо 30 000 прочитания.

Родните политици не се научиха да не удрят в Брюксел цял народ за личен рейтинг - няма да спрат еврофондовете, нито ще спечелят избиратели

От Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) са поискали спиране на еврофондовете за България, каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в парламента преди заседанието да бъде закрито поради липса на кворум.

Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпратила писмо до Европейската комисия за това.

"Когато системата не работи, Европа се задейства. 6 млрд. евро няма да стигнат до българските граждани и фирми", с радост съобщи бившият финансов министър.

Поредният фойерверк за вътрешнополитическа употреба на Европа! "Обнови Европа" има 77 депутати в 720-членния Европейски парламент. И никак не може да докара мнозинство. Както "Продължаваме промяната" в България. Та ще ни спрат 6-те милиарда точно толкова, колкото хепънингът край парламента "Да спешим Пеевски и Борисов" вдигна всенародно въстание. Тоест никак!

Докога обаче родните политици ще топят България пред Еврокомисията и Европарламента в името на личните си интереси. Ами народът не ви ще - не гласува както вие искате. Дори и да можехте да спрете парите за България, мислите ли, че с това ще се харесате на мнозинството българи!? Ами няма! Остава ви да вдигнете една Велика октомврийска революция и да вземете властта насилствено. Но знаем как свършва това.

Както казва един ваш разочарован симпатизант: "Нашите са като анархистите от миналия век. Не знаем какво искаме, но знаем как да го постигнем!"