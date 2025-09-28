Коментар на седмицата №2: Високо оценявам факта, че съдът не позволи на улицата да определя съдебните решения

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №2 с близо 30 000 прочитания.

Апелативният съд в София (АС) остави г-н Коцев в ареста. По този повод ще отбележа следното.

1. Високо оценявам факта, че АС не позволи на улицата да определя съдебните решения. Знам какво си навличам с това мнение! Да, има кусури в работата на съда, имам добри познати, които са си патили от несправедливи решения. Но да се осъжда ОБОБЩАВАЩО и отрицателно работата на българските съдилища и българските съдии е крайно несправедливо и манипулативно. Съюзът на съдиите в България обаче си мълчи, иначе е много гласовит!

2. Да, не е в реда на нещата, един човек да пребивава в ареста толкова дълго време. Не познавам практиката в други европейски държави. Но нашият закон позволява такова задържане до максимум 8 месеца (надявам се, че не ме лъже паметта). Затова решението на АС е законосъобразно. Мотивите бяха казани ясно - от позицията, която Коцев заема, може да повлияе на потенциални свидетели. ППДБ отдавна налагат в общественото пространство тезата, че кметовете по места "репресират" , "манипулират", "притискат" чрез различни способи жителите на общината. Изглежда това важи само за кметове на управляващите, докато кметове на опозицията не попадат в тази категория. Ако приемем внушенията на ППДБ за мярка, то мотивите на АС са оправдани. Обръщам внимание, че АС размаха пръст на прокуратурата и й каза да побърза с разпита на потенциалните свидетели. Съвсем правилна забележка. Само че, доколкото разбрах, за прокуратурата няма нормативни срокове в които тя трябва да приключи дадено разследване или най-малкото да има някакъв контрол върху този процес. И тук стигам до нещо, което много известни юристи са коментирали. Съдебната реформа не е това, което сътвориха ППДБ, ГЕРБ и ДПС НН (по идея на ППДБ) - необходим е нов Наказателен кодекс и промени в процесуалните закони, а не вторачване в Гешев, Сарафов и др. персони. Но не виждам воля за такъв подход.

3. С интерес прочетох изказването на зам. кмета на Варна, който се отказа от показанията си, защото били дадени под натиск. Той спомена, че с така дадените показанията не е "натопил" (извинявам се за жаргона) Коцев. Щом е така, защо се отказва от тези показания? Или не той е подписал собствените си показания? Освен това, ако човек се поддава на натиск, той пак, под друг натиск, може пак да смени позицията си. Има нещо "гнило в Дания".

4. Слушах представителката на "Обнови Европа", която внася в ЕК искане да бъде спряно финансирането на България по ПВУ. Тя цитира антикорупционната комисия като репресивен орган и причина за ареста на Коцев. Да, ако се съди по наши публикации, тази комисия отрано е започанала да следи действията на Коцев, но след това нещата са предадени на прокуратурата и 4 (ЧЕТИРИ) СЪДЕБНИ инстанции са потвърдили задържането на Коцев. Така че не комисията е вкарала Коцев зад решетките, а българският съд. Дали Европейската комисия ще откликне на това позорно искане не знам. В този побъркан свят вече всичко е възможно. Но се надявам, никой да не му обърне внимание. Е, за съжаление, нямаме политици като Петко Каравелов!!

5. Сетих се за другите случаи: на Иванчева и на зам. кмета от Столичната община. Досега няма индикации Иванчева да се е обърнала къв Европейския съд за правата на човека, за да възтържествува справедливостта. Почти съм сигурен, че и в бъдеще няма да има, тя си знае защо! А за зам. кмета на Столичната община се мълчи. Там май тези, които защитават Благо, знаят за какво става дума и е по-добре да не се вдига шум.

И се сещам за една друга поговорка: "Който сее ветрове, ще жъне бури". Ще поживеем и ще видим!

(От фейсбук)