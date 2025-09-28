Теодора Духовникова за волейболистите: Златото в сърцата ни никой не може да ви го вземе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"От вчера никога не съм виждала толкова много хора около мен, които плачат. Плаче майка ми и баща ми, плачат децата ми, плача аз, плаче мъжът ми, плаче шофьорът на таксито днес и ми се извинява- "извинявай, моето момиче, корав мъж съм, ама тия деца от волейбола.... разплакаха ме..!", Плачем всички. Плаче един цял народ. Плаче от радост. От неочакваната милост, която тия деца изсипаха към тоя хубав народ, който обикновено стиска сълзите и обидата си и гнева си. И се опитва да не плаче".

Това написа актрисата Теодора Духовникова в пост в социалната мрежа Фейсбук.

И добави:

"Благодарим ви, момчета!

На игрището сега сте сребърни, следващият път-златни.

Но в сърцата на цял един народ-

златото вече никой не може да ви го вземе.