Цветилия Стоилкова: Безплатните услуги в пощите ни струват двойно повече от това, което ни плаща държавата

Очакваме Брюксел да одобри покриване на всичко похарчено за тях

15 млн. евро на година е таванът на помощта, определен от ЕК, той е от 2012 г. Колко се е увеличила инфлацията и работната заплата оттогава?, пита изпълнителният директор на "Български пощи"

Още акценти:

В по-голямата част от пощенските станции всеки може да заяви която и да е от 74 административни услуги

Пощите са в тежко финансово състояние с около 120 милиона лева задължения, които са натрупани в предходните 10-15 години

Получаването на пенсиите и административните услуги са безплатни за хората. Имаме малка печалба от разпространението на печатни издания

- Г-жо Стоилкова, държавата е възложила на “Български пощи” универсалната пощенска услуга, което означава писмото, колетът и пратката да стигнат до хората в почти всички населени места. Тя плаща за това 15 милиона евро на година, но покриват ли те това, което компанията влага, за да изпълни тази задача?

- Сумата, която получаваме, е до 15 милиона евро на годишна база, но те не покриват разходите. През годините размерът на разходите се увеличава и през 2024 г. е почти двойно по-голям от това, което получихме като компенсация. Минахме през COVID криза, натрупана инфлация, всяка година се увеличава минималната работна заплата.

- Колко са пощенските станции в страната и какви услуги предлагат?

- Пощенските станции са над 2900. В тях се предлага цялата гама от услуги от общ икономически интерес. Универсалната пощенска услуга е само една от тях, друга е изплащане на пенсиите. Един възрастен човек може да отиде в пощата и да получи своята пенсия по график, освен това доставяме пенсии по домове на хора над 68 години, както и на тези, които са със заболяване или трудна подвижност.

Другият ни ангажимент е административното обслужване на населението. В по-голямата част от пощенските станции всеки жител на населеното място може да отиде и да заяви която и да е от 74 услуги. Ние подаваме например неговото искане за помощ за дърва или за социално подпомагане. Може да поиска заверка на осигурителен стаж и доход, да му издадем разпореждане за отпускане на наследствена помощ. Изплащаме еднократна помощ при бременност, при нас се подават заявления и регистрация на търсещи работа хора.

- Хората плащат ли за тези услуги?

- Получаването на пенсиите и административните услуги са безплатни. Четвъртата услуга, която изпълняваме, е разпространение на печатни издания. От нея имаме малка печалба от отстъпката, която получаваме от дистрибуторите. За всяка от тези услуги ние получаваме тези 15 млн. евро годишно от държавата.

Универсалната пощенска услуга се заплаща, но по строго регулирани цени. Тя също има социална функция и от нея нямаме печалба.

- Миналата година дружеството излезе на малка печалба, а как е за тази година?

- Бяхме на малка печалба, да. Оперативните приходи за 2024 г., както и сега, през 2025, растат. Но ножицата е сериозно разтворена - това, което получаваме като компенсация, плюс собствените ни приходи не са в състояние да покрият разходите.

- Колко струва издръжката на една поща в едно село?

- Трудно е да се направи такава сметка, тъй като те са различни категории - от първа до пета. Има много малки пощенски станции, които примерно отварят два пъти в седмицата по два или по четири часа. Но за тези 2900 станции трябва да платим заплати на служителите, да се издължим за ток, вода, да осигурим отопление през зимата. А при 1/3 от тях помещенията не са наши и за голяма част плащаме наем. От целия набор от услуги, пак казвам, нямаме печалба, а основно разходи. В крайна сметка ние губим.

- Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви, че пощите са във финансов колапс. Разтълкувайте какво значи това?

- Няма да тълкувам думите на вицепремиера, мисля, че са повече от ясни. Пощите са в тежко финансово състояние с около 120 милиона лева задължения, които са натрупвани в предходните 10-15 години. Проблемът е, че се прибавят лихви от тяхното просрочие, така че се получава двоен ефект.

- Откога е този регламент, който слага тавана от 15 млн. евро?

- От 2012 година. А оттогава досега статистически може да проверите с какъв процент са се променили инфлацията, минималната работна заплата, колко е била тя например през 2019 г. и колко е сега. А предишният закон разпореждаше компенсациите да се изплащат с две години закъснение.

- Как ще се излезе от тази дългова спирала?

- Много разчитаме на Европейската комисия, с която сме в разговори от октомври миналата година. Подали сме нотификация за компенсации за универсалната пощенска услуга и за изплащане на пенсии. Очакваме обратна връзка и одобрение на тези разходи, които ние вече сме направили.

- Какво точно сте заявили?

- Искаме одобрение на разходитe от 2022 и 2023 година и разрешение да ни бъдат изплатени от държавата. А сега, с приемане на промените в Закона за пощенските услуги, лицензията за универсалната пощенска услуга ни се удължи с още пет години. Поправките в закона ни дават възможност, при одобрение от комисията, да получаваме компенсации за пълния размер на разходите и над тези 15 млн. евро не само за универсалната пощенска услуга, но и за услугата изплащане на пенсии, които са услуги от общ икономически интерес.

- Изглежда, че подобен проблем имат не само “Български пощи”. При срещата с полския си колега министър Караджов е разговарял с него за ограничения размер на компенсациите. Как е в другите държави в ЕС с пощенските услуги?

- Да, от тази среща разбрахме, че полският оператор също е подал такава нотификация за универсалната пощенска услуга. Италианските пощи също са го направили. Не знам кои други са подали такова искане, но това е регламент на Европейския съюз и всички държави членки следва да го изпълняват, тоест да получават компенсация до 15 милиона евро, а когато те се надвишат, за тази сума да подават искане за одобрение пред комисията.

- Възложиха на пощите още една задача - обмяна на левовете в евро. То безплатно ли ще бъде?

- Да.

- А калкулирали ли сте колко ще струва това на самите пощи?

- Още миналата година, след като ни беше възложена услугата, подадохме към Министерството на транспорта и съобщенията и към Министерството на финансите изчисления, които са свързани с инвестиционната част. Но така или иначе, ние имаме този таван от 15 милиона евро на година. Услугата е одобрена да се извършва за 12 месеца, като 6 месеца от този период ще я извършваме безплатно за населението.

- Въпреки финансовите затруднения на дружеството, като се появи задача като тази с еврото, пощите са на линия. В кои населени места ще извършвате тази услуга?

- Във всички, в които няма банки и банкови клонове.

- И как ще се съчетае, хем да извършвате услугата, хем да сте на плюс?

- Не може. Но услугата ни е възложена за 12 месеца. Ние само шест месеца ще я извършваме безплатно. Тоест останалите шест месеца имаме право да си начисляваме такса при обмяна, ако все още има желаещи да обменят при нас, тъй като БНБ ще продължи да обменя безплатно.

- Вие обикаляте страната във връзка с тази кампания за обмяна на еврото. Какво ви казват хората?

- Със сдружението на общините сме организирали и от края на август започнахме срещи с хората в населените места, където пощите ще извършват замяната на левовете с евро. Още отсега имаме запитвания дали можем и ноември да продължим тези срещи, защото има много голям интерес. Хората са информирани от медиите, но основно искат да се уверят докога ще могат да плащат с левове. Обясняваме им, че след първи февруари ще плащаме само в евро. В повечето от пощенските станции ще се обменят до 1000 лв. на ден.

- А ако иска човек да обмени по-голяма сума?

- Ако иска по-голяма сума, трябва да подаде заявка, а ние ще му кажем, ако днес е понеделник, да дойде в четвъртък или в петък, максимум до пет работни дни.

- А може ли по сметка да се превеждат?

- Не, само в брой.

- Откога започвате тази услуга?

- От първия работен ден след Нова година.

- Преди няколко години колега писа за най-стария работещ компютър. Оказа се в пощенска станция. Компютрите все още от миналия век ли са?

- Вече не са. В края на 2024 г. оборудвахме над 1000 пощенски станции с нова техника. Към момента вече над 2000 са с нови компютри и с нови мултифункционални принтерни устройства. Имаме почти 100% обновяване. Това ни струва към 5 млн. лева. Съвременната модерна техника, която сме закупили, е във връзка с въвеждането на тези 74 административни услуги, за които трябва да имаме връзка с различни регистри, но най-вече с неща, които са свързани със социално подпомагане, за да не ходят хората до близкия по-голям град или населено място.

Всеки може да отиде в пощенската станция и да каже: “Искам да кандидатствам тука за еди-какво си”. Служителят ще му попълни формуляра и ще може да го подаде онлайн и той да си получи документа. За някои хора това е огромно облекчение.

- Припомням, че при първата ни среща разказахте за намерението да доставяте онлайн покупки по селата, за развиване на куриерските услуги с онлайн търговци. Имаше доста положителни отзиви. Това случи ли се?

- От ноември миналата година имаме сключен договор с един от най-големите електронни магазини. И вече почти година доставяме пратките му. Хората, които са ги поръчали, ги получават при нас. В бъдеще ще можем да разширим услугата и да осигурим проследяемост на пратката. В момента услугата не е точно куриерска, защото не доставяме до врата, а в пощенска станция. Въпреки това договорът е много добър и носи значителни приходи.

- 181 куриери са регистрирани от Комисията за регулиране на съобщенията през миналата година. Значи има пари в този бизнес.

- Да, има, най-вече в електронната търговия.

- Какви планове за развитие на дружеството имате, ако ви занулят загубите от възложената от държавата дейност?

- Ние вече го правим с мерки в изпълнение на плана за оздравяване. Те са свързани с увеличаване на приходите. През 2024 г. приходите са с 25% повече от тези за 2023 г. Развиваме куриерската услуга, за да се дофинансираме, за да излезем от тази ликвидна криза и след това да имаме възможност да вървим напред като нормално търговско дружество. Така ще имаме възможност да инвестираме, защото една компания, за да се развива, трябва да инвестира в софтуер, в хардуер, да оптимизира своята структура, да се обновява, включително да подобрява и качеството на услугата.

От миналата година надграждаме доста неща, частично се финансираме от собствени средства, използваме програми, фондове. Търсим всички възможни варианти, с които да продължим напред, но е много трудно, защото сме в ликвидна криза.

Предоговорихме цени миналата година. Например всички договори, сключени с настоящи клиенти на дружеството след участие в обществени поръчки, са на цени за изпълнение, увеличени с от 15% до над 80% спрямо предходните такива.

Прегледахме всички търговски договори. Направихме корекция на цените, тъй като те не бяха пипани от 2020 г. Имаше договори, по които ние буквално работехме на загуба.

