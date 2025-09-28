Да не се окажем самите ние восъчни фигури

В епохата на социалните мрежи всеки с един клик може “да разкрие” някаква конспирация. Затова не е учудващо, че снимка от приема на Доналд Тръмп и съпругата му Мелания около Общото събрание на ООН предизвика бурни шеги в мрежата не само у нас, но и при братята македонци.

Слухът, че Тръмп и Мелания са всъщност восъчни фигури, бързо плени онези, които търсят под вола теле. И ако едни се смеят на самата снимка, а други - на нелепото “разкритие”, си струва да се запитаме колко лесно се хващаме на дезинформацията.

Действително снимките от Lotte New York Palace Hotel може да изглеждат като от восъчен музей на “Мадам Тюсо” – еднакви пози, застинали усмивки, бързи поздрави. Но преди да привидим световен заговор, трябва поне да имаме предвид строгия дипломатически етикет, в който буквално всяка секунда е планирана и няма време дори за глътка въздух.

Така че е хубаво да знаем, че в стремежа си “да разкрием истината” понякога самите ние може да се окажем восъчните фигури, на които се подиграваме - замръзнали и без мозък.

Материал по темета - четете ТУК.