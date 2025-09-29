Инициатива за глобално управление – силен глас за справедливост в новата епоха

Преди дни председателят Си Дзинпин представи Инициатива за глобално за управление – още една стратегическа концепция, която Китай предлага на света след инициативите за глобално развитие, глобална сигурност и глобална цивилизация. Това е нов обществен продукт, с който Пекин допринася за решаването на най-належащите проблеми на човечеството.

Инициативата идва навреме – в момент, когато международният ред преминава от еднополюсен към многополюсен модел, а „дефицитът на управление" става все по-очевиден. Отстояваният десетилетия наред и доминиран от Запада „базиран на правила ред", отразяваше по-често интересите на западните страни, отколкото универсални принципи. Инициативата за глобално управление ясно посочва трите основни слабости на настоящото управление:

1. Недостатъчна представителност на Глобалния юг. Нововъзникващите пазари и развиващите се държави заемат все по-важно място, но историческата несправедливост в представителността продължава.

2. Ерозия на авторитета. Принципите на Устава на ООН често се пренебрегват, резолюциите на Съвета за сигурност се саботират, а едностранните санкции подкопават международното право.

3. Ефективността спешно трябва да бъде повишена. Многостранните механизми реагират бавно и тромаво на глобалните предизвикателства. Изпълнението на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. изостава сериозно, докато проблеми като климатичните промени и цифровото разделение се изострят все повече. В нови сфери като изкуствения интелект, киберпространството и Космоса липсват адекватни механизми за управление.

Инициативата за глобално управление е отговор на въпросите на нашето време и посочва посоката на промените, отговаряйки на належащите нужди на днешния свят. Тя стъпва върху петте основни принципа на Устава на ООН, които отразяват стремежите на мнозинството държави и намират широк отклик в международната общност.

Петте ключови принципа са ясни, системни и целенасочени:

• Равенство на суверенитета – първостепенно условие, което изгражда основата за солидарност и сътрудничество;

• Международно право – фундаментална гаранция за защита на справедливостта и реда;

• Многостранност – основен път за съвместен напредък и общо изграждане;

• Човекът в центъра – приоритизиране на благото на хората;

• Ориентация към действия – принцип, който изисква конкретни резултати и отговорност.

Инициативата за глобално управление е израз на ролята на Китай като отговорна световна сила. Като съосновател на ООН и постоянен член на Съвета за сигурност, Китай винаги е изпълнявал добросъвестно своите задължения и мисия, твърдо подкрепяйки дейността на организацията и играейки незаменима роля за поддържането на световния мир и развитие. Изправен пред безпрецедентни промени в глобалната среда, председателят Си Дзинпин последователно предложи четири големи глобални инициативи – за развитие, сигурност, цивилизация и управление – с които Китай представи своите решения и показа своята отговорност в международните дела.

Реформата и усъвършенстването на глобалното управление не означават разрушаване на съществуващия международен ред, нито изграждане на нов извън него. Те целят да повишат изпълнителната способност и ефективността на настоящата система и механизми, така че да отговарят по-добре на променящата се среда, да реагират своевременно на глобалните предизвикателства и да служат по-пълноценно на интересите на всички държави, особено на развиващите се.

Колелото на времето се върти неумолимо, а световният ред непрекъснато се променя. Системата за глобално управление трябва да се адаптира към тези промени – с прогресивни идеи да отговаря на предизвикателствата на епохата и с визия за развитие да преодолява слабостите в управлението. Многостранността и солидарното сътрудничество са правилният път за справяне с глобалните проблеми. Предложената от председателя Си Дзинпин инициатива е в пълно съзвучие с целите и принципите на Устава на ООН и отговаря на очакванията на огромното мнозинство държави, като внася стабилност и сигурност в един неспокоен свят. Многостранността е най-последователният консенсус между Китай и Европа. Китай е готов, заедно с европейските партньори, включително България, да засили сътрудничеството в изграждането на по-справедлива и разумна система за глобално управление и за създаването на общност на споделена съдба за човечеството.