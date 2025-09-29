Жената до Алекс Николов - Юлита пред "24 часа": Преди мача с Италия му казах да играе със свобода в душата и огън в сърцето

Звездата на волейболния ни тим Александър Николов получи сериозна подкрепа и от още един от най-близките до сърцето му - неговата приятелка Юлита Димитрова. Тя сподели емоционален пост в нета за цената на успеха на Алекс.

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист — виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да отидеш на още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата — не за слава, а за истината в теб самия. Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост — защото знам цената, която си платил. Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди", написа Юлита.

- Г-це Димитрова, вие сте тайното оръжие на най-добрия съвременен волейболен ас. Кое е първото нещо, което му казахте сутринта, малко преди мача с Италия?

- Казах му просто да вярва в себе си. За мен най-важното е Алекс да излиза на терена със спокойствие и с увереност, че вече е постигнал много. Казах му: "Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето - и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!"

- Надъхахте любимия си с музикалното послание - песента "Хайдути" на BRATЯТА & Сорина Богомилова, придружена от думите "Гордея се с теб". Вие самата пеете ли? Обичате ли спорта?

- Обичам музиката, но по-скоро слушам, отколкото да пея. Спортът обаче винаги е бил част от мен - в Италия съм играла волейбол и знам какво означава усилието зад всяка победа.

- За първи път от много време насам волейболистите ни обединиха всички българи. Как самият Алекс реагира на това и радва ли се? Сравняват успехите на момчетата с тези от САЩ ' 94 - футболистите ни, когато станаха четвърти. Какво са ви разказвали тогава за успеха ни в САЩ?

- Той е щастлив и горд, че радва хората. Това е огромна мотивация за него. Сравнението със САЩ '94 е чест - тогава не съм била родена, но винаги съм слушала истории за онзи велик момент.

Александър Николов и Юлита Димитрова

- Вие сте красива жена, разкажете ни за себе си? Какво обичате да правите, с какво се занимавате?

- Обичам децата и това е моята посока - преподавам и давам частни уроци по италиански и литература, това ми носи смисъл и щастие. Вярвам, че когато правиш нещо с любов, то се усеща.

- Живеете в Италия, няма как да не са ви забелязали - приличате на модел и актриса. Имате ли желание да се развивавате в подобна насока?

- Като малка мечтаех да бъда актриса, но с времето разбрах, че моето място е в образованието. Обичам сцената, но истинското ми призвание е да уча и вдъхновявам децата.

Юлита Димитрова

- Внучка сте на легендарния треньор Иван Сеферинов и носите "волейболната кръв" в жилите си. Какво ви е разказвал той за националния ни по волейбол по негово време? Сега гордее ли се, че вашият приятел е част от новото звездно поколение?

- Дядо винаги ми е разказвал с обич за волейбола и за емоцията да си част от националния отбор. Сега е горд, че Алекс е в новото поколение и че продължава традицията.

- Разкажете ни за родителите си. Как са ви възпитавали те?

- Те винаги са ме възпитавали да бъда трудолюбива, честна и да ценя добротата. Благодарна съм им за това.

Юлита Димитрова

- Как се запознахте с Алекс? Всички пишат, че сте неговият най-голям мотиватор. Какво обичате да правите заедно - видяхме, че имате кучета.

- Запознахме се напълно случайно, но сякаш така е било писано. Заедно най-много ценим спокойните моменти - просто да сме един до друг, да споделяме ежедневието и да се подкрепяме. Истинското щастие е в малките неща.

- Вие не се водите по масовия вкус и сте напълно естествена. Какво мислите за връстничките си, които прекаляват с вглеждане във външността и пропускат други неща като четене на книги, спорт, усъвършенстване?

Александър Николов и Юлита Димитрова

- Вярвам, че красотата е вътрешна. Харесва ми, че съм естествена и оставам вярна на себе си. Външността е важна, но не трябва да измества личното развитие, книгите и спорта.

- Като жена обичате ли модата? Кой е вашият модел за подражание?

- Обичам модата, но без да съм обсебена от нея. Харесвам елегантния стил. Музиката за мен е начин да зареждам душата си - обичам концерти, харесвам и българска, и чужда музика.

- Какво чудо ви се е случило?

- Чудо е любовта. За мен това е най-голямото чудо!

- За какво мечтаете? Време ли ви е за годеж и по-сериозни отношения като брак, деца? Готова ли сте за тези стъпки?

- Мечтая за семейство и деца. Вярвам, че когато си до правилния човек, идва и правилното време за тези стъпки.