Камери за инспекторите на пътя - иначе и Роби Уилямс няма да ни спаси

За скандала с инспекторите от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, поискали подкуп от шофьорите, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, говори цяла България. Че е срам пред чужденците от екипа на британската звезда, срам е.

Резилът обаче си е преди всичко за нас. Такива като въпросните инспектори - с лопати да ги ринеш. И според градските легенди - все нямало сигнали срещу тях да са прегазвали закона.

Обаче! Само арест за тези двамата 72 часа не стига. Хайде сега да им проверят банковите сметки и имотите на роднините до десето коляно. Да сравнят заплатите и наличното имущество плюс разходките до Малдивите или Дубай - лесно е и може да се провери бързо.

И въобще една хубава ревизия на имотното състояние на служители във всякакви подобни агенции ще сложи нещата по местата им. Ако такава проверка се прави всяка година, мераклиите да си вземат подкупи с гугъл преводач със сигурност рязко ще намалеят. А освен това всеки инспектор на пътя трябва да е с камера - иначе и Роби Уилямс няма да ни спаси.

