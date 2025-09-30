Само в "24 часа" на 30 септември: Рак и слепота носят частните ракети на Мъск и Безос

Само в "24 часа" на 30 септември четете:
София разширява зоната, забранена за стари коли, след 2 г. ще ги спира за по половин година
Октомври идва с порои, но ще е 1-2° над нормата и много топъл в края
Заради изневяра на гадже апаш издава бандата на Иван Турчина за грабежа на 5 млн. лв. от инкасо
Преди мача с Италия казах на Алекс: Играй със свободата в душата и огъня в сърцето, казва в интервю Юлита Димитрова, красавицата до Алекс Николов
Закодираното послание в четирите "П" - анализ на Диляна Ценова
Градът на бъдещето "Праскова"
Каспийско море пресъхва, последиците са драматични
До 5 години затвор за измама с дийпфейк
