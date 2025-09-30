Дано успехът на волейболистите помогне най-сетне за държавна политика в спорта

Можете да ме наречете хейтър, но нали сте гледали филма "Кит"? Царе сме на това, то не са лаврови венци, правителствени самолети, "ние сме световни вицешампиони"... Както винаги претопляме манджата, вицепремиери, министри и други комунисти се кипрят на летището, хвърчат чекове и бели рози се раздават (добре, че я няма Славка Калчева).

Националите по волейбол са световни вицешампиони, те и треньорите им свършиха страхотна работа, работиха цяло лято в Самоков и не си спомням тогава някой да говореше за тях.

Както е известно: "Успехът има много бащи, а провалът е сираче" и се надявам този успех да не бъде поредният експонат във витрината, а да помогне най-после да се създаде държавна политика за развитието на спорта. Защото проблемите остават и след тридневното пиянство ще се събудим с махмурлук, ще се погледнем в огледалото и ще разберем, че от него не ни гледа Алекс Николов и сме си същите!

Браво на Джанлоренцо Бленджини (Кико могат да му казват приятелите му) и на останалите треньори, браво на момчетата, опитвайте се да си вършите работата като тях всеки ден и тогава нещата могат да се получат.

Догодина има европейско първенство, после идват олимпийските игри в Лос Анджелос и среброто в Манила трябва да бъде само крачка по пътя.

От Фейсбук.