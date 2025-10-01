Само в "24 часа" на 1 октомври: Момичетата бият, снимат и пускат в мрежата, за да засилят унижението - по-жестоки са от момчетата

Само в "24 часа" на 1 октомври:
Президентството иска БНТ да включва Радев директно, когато той говори пред медии
Кирил Атанасов, секретар на държавния глава, вижда цензура при Кошлуков
Работиш 4 дни в седмицата, печелиш повече - в Англия може, у нас - трудно
Анализ на Адриан Николов от Институт за пазарна икономика
Хората искат да са част от задружен и печеливш отбор затова волейболистите сега са терапевтите на България
Интервю с психиатъра проф. Пламен Димитров
Мерилин Монро - смъртоносен флирт с приятели на Кастро и Хрушчов
Шампионът ни по лютоядство в битка за европейската купа
Вижте първите страници на "24 часа" от 1 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.