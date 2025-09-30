2000 лекари жертва на агресия, едва десетина наказани, и то условно

Немислимо и недопустимо е да се нападат - физически или с думи, лекарите, които са призвани да спасяват живот. Това обаче се оказва, че важи само на теория. А в реалността картината е стряскаща и грозна. Повече от 2000 лекари споделят пред изследователите на “Тренд”, че са били жертва на физическа агресия по време на работа. В същото време всеки втори е бил обиждан, нагрубяван и псуван от пациенти или техни близки.

Когато обаче се стигне до наказания на нападателите, оказва се, че тук тържеството на справедливостта е повече от символично. За тази година например има само 4-ма осъдени.

В предишни години едва десетина от хулиганите са наказани, и то с условни присъди, а всяка година полицейската статистика регистрира по около стотина престъпления срещу хората в бели престилки.

И ако въпросните хулигани не се замислят за последствията от собствената им агресия, то обществото и институциите трябва да положат максимални усилия и да ги поставят на място. Защото е достатъчно стряскащо бит или унижаван и обиждан лекар да се захване да лекува. Тежко и горко на такива болни - едва ли ще получат адекватна диагноза и правилно лечение. Крайно време е обществото да си даде сметка, че агресията срещу екипите в болниците и спешните отделения не е екзотика, а за съжаление, част от действителността. Пак обществото трябва да създаде имунни реакции срещу нападенията над лекари и медицински сестри от пияни, дрогирани или просто хулиганстващи лица.

Материал по темата - четете ТУК.