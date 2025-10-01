Токсични връзки. Мерилин Монро и комунистите

Заради съпруга си Артър Милър става крайнолява, иска виза за СССР с Франк Синатра. Москва я кани на събитие със земеделци, установи проверка на "24 часа - 168 истории" в разсекретения архив на ФБР

Когато в разгара на студената война се забъркаш в опасни връзки с комунистите и заедно с това си в най-близкия интимен кръг на яростните им врагове - двамата най-могъщи мъже в САЩ, тогава дори да си гений в шпионажа, трудно ще се измъкнеш жив. Изглежда именно в такова безжалостно менгеме е попаднала холивудската звезда Мерилин Монро заради флиртовете си с комунисти.

63 години след мистериозната смърт на 5 август 1962 г. ФБР отказва да разкрие цялата истина за контактите й с изявени техни лидери, както и детайли от подслушваните й разговори с братята Джон и Робърт Кенеди. С други думи, неудобните истини са и в двете посоки.

Известно е, че детството на ослепителната русокоса звезда е било трудно. Изоставяна няколко пъти от психично болна майка и отглеждана от приемни семейства, тя носи белезите от тези рани до края. Все още бореща се с кошмарите и демоните от миналото, славата я връхлита като тайфун, който я запраща в още по-опасен свят В Холивуд тя бързо става безспорната кралица, всички лазят в краката , закъсненията за снимки стават пословични, а връзките с известни мъже - безконечни.

Отегчена от легендарните плейбои в студиата, от разбивача на женски сърца Марлон Брандо и от съпруга си футболист Джо Димаджио, тя търси нещо по-различно и в полезрението й попада истинска екзотика. Това е изявеният писател Артър Милър, който е убеден комунист. Въпреки усилията на босовете в Холивуд да осуетят рискованата за кариерата връзка, те се оказват безсилни. Опърничавата блондинка тропа нервно с крак и обявява, че е влюбена в очилатия интелектуалец. Вироглава докрай, през юни 1956 г. тя се омъжва за него, въпреки че е пълен антипод на всички красавци, с които е излизала до момента. За съжаление, Милър е в "черния списък" на ФБР и кинозвездата неизбежно попада в него. Факсимилетата от разсекретените документи на ФБР за Мерилин Монро. Увлечението по социализма все още е било мода в някои среди на Запад. По всяка вероятност до тях все още не е достигнала информация за скандалната 5-часова реч на съветския лидер Никита Хрушчов за извращенията на Сталин. През февруари 1956 г. той официално стъпква мита за него:

"Убивал е близки, вярвал е на Хитлер, а не на своите".

След което изнася скандални данни в резултат от работата на специална партийна комисия, разследвала репресиите срещу делегатите на 17-ия партиен конгрес през 1934 г. От тях става ясно, че в периода 1937-1938 г. в СССР са арестувани над 1,5 милиона души, заподозрени в антисъветска дейност, и 680 000 от тях са екзекутирани. Песента става още по-известна, след като Мерилин Монро поздравява президента Кенеди за рождения му ден с нея.

Дали тази информация е достигнала до Артър Милър и неговия интелектуален кръг от убедени комунисти, никой не може да каже. Каквато и да е истината, Милър остава отдаден на опръсканата с кръвта на милиони мракобесна идея за "по-добър свят".

Мерилин Монро съвсем естествено попада в неговите кръгове и ФБР предвидливо отваря досие още през 1955 г., месеци преди красавицата да се омъжи за талантливия писател.

Силното му влияние веднага се забелязва. Проверка на "24 часа - 168 истории" във файловете на контраразузнаването установи, че по неизвестни причини Монро е помолила чрез писмо да й се издаде виза, за да посети през 1955 г. СССР. Информатор на бюрото споделя, че Сергей Весчунов от съветското посолство се е видял с Чарлз Рехт по бизнес въпроси и вметнал, че няколко представители на развлекателната индустрия са се обърнали към тях с въпроса дали могат да получат визи, за да пътуват до Съветския съюз. Сред тях били най-големите звезди на Америка - Мерилин Монро, Франк Синатра, Ронда Флеминг и още двама. Мерилин Монро

От досиетата не става ясно защо им е отказано пътуването, но малко по-късно поверителен източник на бюрото ги информира, че съветското посолство във Вашингтон е изпратило множество покани "до длъжностни лица в Министерството на земеделието". Други са до медии и "една от поканите е адресирана до Мерилин Монро" за събитие, което ще се проведе на 22 август 1955 г.

Идеята на руснаците е да съберат известни фермери, съветски земеделци, а Мерилин Монро да е ослепителната "брошка" на събитието.

Сведението, изглежда, е притеснило директора на ФБР Едгар Хувър, който лично го е подготвил и е отбелязал да не се разпространява извън отдела, за който е предназначено.

По-късно Бюрото достига до още по-притеснителна информация. Звездната двойка се сближава със служител на ООН.

Натискът от страна на медиите се засилва и в средата на 1956 г. Милър в интервю за "Ню Йорк таймс" признава, че през 40-те е помагал на различни комунистически групи. На въпроса дали е бил под тяхно командване, писателят отрича. Пак тогава Милър решава да участва в събитие, на което да приеме награда от името на колегата си Хауърд Фаст, арестуван за принадлежност към комунистическа антифашистка група По-нататък ФБР се позовава на различни източници, че самият Милър е свързан поне с пет подобни организации.

"24 часа-168 истории" попадна във файловете на ФБР на разговор между Ървин Гоф и съпругата му Софи, в който мъжът отбелязва, че брат - писателят Норман Розенщайн, който заедно с Артър Милър печели престижна награда, са се разхождали заедно с Мерилин Монро. От обсъждането става ясно, че е имало и друга случка, когато фотографът на "Лайф", който е член на компартията, е завел актрисата на обиколка из Бруклин и я ескортирал до "дома на Норми". Мерилин Монро с бляскавата рокля през 1962 г., малко след като е честитила на Джон Кенеди рождения ден в "Медисън скуеър гардън".

По-нататък в същото сведение се отбелязва, че с две от филмовите студиа е планиран филм за младежките банди в Ню Йорк и консултантът отбелязал, че Милър е "бил член на пет организации, цитирани от главния прокурор на САЩ". Имената им не са посочени.

В следващ документ на бюрото се посочва, че анонимен източник е потвърдил, че Милър е бил член на Комунистическата партия през 1943 г., а бившият член Гуен Андерсън е уточнил, че писателят е бил там и през следващите години - между 1946 и 1947 г.

ФБР не спира да рови около любимия мъж на звездата и провежда дискретна среща със свой информатор, пътувал от Бъфало, само за да каже всичко, което знае за Ървин Гоф. От разговора става ясно, че е бил канен за член на компартията в Лос Анджелис, но е отказал, за да може да се концентрира върху издръжката на семейството си. От документа става ясно, че е бил близък с тях, но през последната година е прекратил ангажиментите си на специален отговорник за района.

В един момент в резултат на разследването вече са натрупани достатъчно данни за обезпокоителната дейност на мъжа на Мерилин Монро и през юни 1956 г. той е изправен пред Камарата на представителите. Те искат от него обяснения и Милър, без да се притеснява, признава, че е подписал много апели и протести, издадени от "групи на Червения фронт" през последното десетилетие. Заедно с това енергично отрича, че е спазвал комунистическата дисциплина. Запитан дали е подписал заявление за присъединяване към компартията през 1939-1940 г., той заявява, че е положил подписа си под документ или апел за курс към марксизма. Същевременно категорично отказал да назове имената на писателите, които е виждал на тези срещи. Мерилин Монро и третият й съпруг Артър Милър на Априлския бал за Париж във Валдорф Астория, Ню Йорк, 14.04.1957 г.

Затова камарата излиза със заключение, че съпругът на Мерилин Монро не проявява уважение към Конгреса и дори започват да обсъждат наказателното му преследване. Документът във ФБР, че Мерилин Монро, Франк Синатра и още трима представители на развлекателния бизнес са поискали визи за СССР. ИЗТОЧНИК: ФБР

Месец по-късно, през юли 1956 г., репортерът на "Ню Йорк дейли" Норма Ейбрахамс съобщава, че в редакцията са получили анонимно обаждане от мъж, който заявил, че Милър все още е член на компартията и е техен културен лидер. Според източника Мерилин Монро е "попаднала в комунистическата орбита" и авоарите на компанията Merilyn Monroe Productions си "проправят път" към червените. Нещо повече, мъжът посочил, че проспериращата фирма на Монро гъмжи от комунисти.

ФБР взема предвид информацията, но отбелязва, че все пак тя е поне втора-трета ръка и не бива да се доверяват напълно.

Смъртоносен флирт с приятели на Кастро и Хрушчов

Умира мистериозно също като красивата Лиза Хауърд, опитала да посредничи между Джон Кенеди и Ел Коменданте

Мнозина от близкия кръг, включително и някои биографи на Мерилин Монро опитват да оправдаят влечението към комунистически кръгове в чисто човешки план. Просто харесвала благородните им каузи и социалистите, които били по-извисени и не така вкопчени в материалното, както останалите американци. Самите те са категорични, че тя е била много далеч от шпионажа, но дали е така? Дали не е изпълнявала някакви по-комплексни задачи, които принуждават до ден днешен ФБР да спестява огромна част от информацията? С гриф "Секретно" е сведението на ФБР, че Мерилин Монро е поискала виза за СССР. ИЗТОЧНИК: ФБР

От тази гледна точка много трудно може да се обясни един от воаяжите й през февруари 1962 г. Тогава Мерилин Монро се отправя към Мексико, за да се срещне с представители на Американската комунистическа група в страната (ACGM). В организацията главни действащи лица са Елизабет Мора и съпругът . Семейство Мора са обект от първостепенен интерес за ФБР, защото поддържат връзки с посолството в Куба. Освен това са посещавали комунистическата страна. Нещо повече, според контраразузнаването двойката проверява американските аферисти, увлечени от комунистическите идеи, които искат да участват в подривните групи в Куба, за атаки срещу САЩ. Всъщност двамата определяли кои са подходящите кандидати за тази цел и кои са неблагонадеждни.

Като лидери на Американската комунистическа партия в Мексико, те са начело на 30-ина души, симпатизиращи на червената идея. Към тях гравитират още около 40-ина привърженици, които живеят постоянно в Мексико.

Времето е такова, че срещите им са все по-чести. Студената война е в разгара си и само месеци делят света от бруталната Кубинска криза. От 1962 г. досега ФБР отказва да разкрие съдържанието на документите. От този става ясно, че тя се е влюбила в Мексико, вероятно във Фредерик Вандербилт Фийлд, който е сред най-изявените американски комунисти. ИЗТОЧНИК: ФБР

Именно в тази токсична компания в Мексико се появява ослепителната Мерилин Монро, която е посрещната там от един от най-ярките имена на тамошния комунистически небосклон - Фредерик Вандербилт Фийлд и съпругата му. Самият той е мигрант, наследник на изключително богата фамилия, която го лишава от цялото му състояние заради левите му възгледи. В знак на протест се оттегля в изгнание и избира това да е Мексико.

Самият Фредерик се влюбва в кинозвездата моментално. В биографията си отбелязва колко поразен е бил от чувството за справедливост. В книгата посочва как тя споделила пред всички колко е чувствителна към темата за гражданските права, за равенството на афроамериканците. Разказала и какво възхищение изпитва към Китай и открито изразила гнева си към преследването на червените, към маккартизма и омразата си към шефа на ФБР Дж. Едгар Хувър.

Но този кръг забърква още една инфарктна интрига по време на посещението . Бюрото констатира, че е направен опит американец - стар познайник на бившия президент на Мексико Лазаро Карденас, да го убеди да говори в САЩ пред червената Бригада "Абрахам Линкълн". Посредникът отказал, защото заради комунистическия си профил групата не само е под наблюдение на ФБР, а и действията се следят директно от главния прокурор на САЩ.

На фона на тази заплетена история, където сякаш всички герои са или комунисти, или информатори на спецслужбите, се развива и една изненадваща любовна история. Неустоимата Мерилин Монро този път е завъртяла главата на червения лидер Фредерик Вандербилт Фийлд.

Според източник на ФБР флиртът между блондинката и богатия наследник в един момент излиза извън контрол и застрашава брака му. Съпругата на Фредерик се опитва да е с мъжа си и Мерилин, но любовта искри във въздуха. Комунистът неустоимо е привлечен от магнетичната актриса и я придружава на различни пътувания из Мексико. Дали всичко това е било, за да прекарва повече време с нея, или двамата са имали други задачи, едва ли някога ще се разбере, ако ФБР не разкрие всички документи.

"Преди самоубийството си тя е натоварила сътрудник на Американската компартия в Мексико да дойде там от Лос Анджелис, за да купи артикули за чантата - посочва в свое сведение ФБР. - Спътникът на Монро изразил убеждението, че бракът й с Артър Милър е повлиял в посока "силно наляво". Очевидно чрез Милър тя е била свързана с тези лица в Мексико."

На Мерилин Монро обаче не й мигва окото от този факт. В края на февруари тя все още е в Мексико и се радва на гостоприемството на семейство Пепър. Те също са членове на Американската компартия в страната и за контраразузнаването става очевидно, че контактите със социалисти са абсолютно преднамерени.

Покрай тези интензивни срещи продължава бурният флирт на блондинката с Вандербилт Фийлд. Разбира се, той не приключва с отпътуването на актрисата от Мексико през март 1962 г.

Малко след това комунистът заминава за Ню Йорк, където според информатори на контраразузнаването отсяда в апартамента .

Но тази история не свършва дотук. След самоубийството на Мерелин Вандербилт изразява загриженост за съдбата на "някои предколумбови артефакти, които бил дал". Дали са били древни находки, или нещо друго, което силно е притеснило комуниста, едва ли скоро ще разберем.

Защо всички тези контакти изправят косите на агентите във ФБР? Причините са поне две. Непосредствената е, че 4 месеца след посещението на актрисата, през юни 1962 г., предстои официално пътуване на американския президент Джон Кенеди в Мексико. В случая възниква най-логичният въпрос - защо актрисата отсяда при отявлени противници на Белия дом и поддръжници на Фидел Кастро и Никита Хрушчов?

Втората причина е опасната игра на актрисата с двамата най-могъщи мъже на Америка - братята Кенеди - единият е държавен глава, а другият - главен прокурор.

Ако те споделят с нея някакви тайни, включително ядрени, каква е гаранцията, че чрез червените приятели няма да стигнат в рамките на минути до Кремъл или до Хавана?

Само два месеца и половина след мистериозното пътуване на актрисата до Мексико, на 19 май 1962 г., Мерилин Монро ще честити на Джон Кенеди рождения ден в "Медисън скуеър гардън" пред цялата нация. Изпълнението оставя президента буквално с увиснала челюст.

Но историята има продължение, разкрита наскоро от 90-годишната носителка на "Оскар" Шърли Маклейн в биографичната книга. В нея тя отбелязва, че веднага след това е имало афтърпарти в дома на ковчежника на Демократическата партия Артър Крим.

Именно там е направена и единствената снимка на Мерилин Монро с братята Кенеди. Покрай това тя става свидетел на шокираща сцена. "Джак Кенеди току-що беше излязъл от спалнята зад мен, а Боби (Робърт) Кенеди току-що беше влязъл. Мерилин беше в спалнята", пише скандализираната Шърли Маклейн.

Очевидно опасните отношения с братята са продължили и след това. Години след смъртта на звездата икономката й Юнис Мъри ще заяви пред журналиста Антъни Съмърс: "О, защо трябва да продължавам да го прикривам?

Ами, разбира се, Боби Кенеди беше там на 4 август - часове преди смъртта на актрисата - бел. ред.) и разбира се, тя имаше афера с Боби Кенеди".

Информацията за тези връзки на ръба на бръснача се споделя от целия приятелски кръг на звездата, като някои стигат дотам, че директно обвиняват братята Кенеди за смъртта . Факт е, че сериозни доказателства за това няма, има единствено подозрения, че именно те са я подтикнали да поеме смъртоносната доза барбитурати.

Така до днес остават въпросите - защо Монро се е срещала с най-ярките противници на братята Кенеди? Играела ли е някаква двойна игра? В справката на ФБР се посочва, че съпругът на Мерилин Монро е част от пет съмнителни групи, които са под наблюдението на главния прокурор. ИЗТОЧНИК: ФБР

Опитвала ли се е да посредничи между Изтока и Запада, за да осуети напрежението, довело до Кубинската криза?

Може само да се гадае дали Мерилин Монро също като красивата русокоса журналистка Лиза Хауърд не се е опитвала да посредничи между Кенеди, Кастро и Хрушчов. Допълнителен щрих в тази история е, че Хауърд умира по същия мистериозен начин като Монро - година след нея и няколко месеца след убийството на Джон Кенеди. Дали ослепителните блондинки са се самоубили, или им е помогнато? Единственото им прегрешение е било, че са били опасно близо до комунистите и до президента Джон Кенеди. Може би затова бившият съпруг на Мерилин Монро - Джо Димаджио е категоричен: "Цялата банда от семейство Кенеди бяха убийци на жени и винаги се измъкваха безнаказано - казва той. - Ще се измъкват безнаказано и след 100 години. Винаги съм знаел кой уби Мерилин, но не исках да започвам революция в тази страна. Тя ми каза, че някой ще я убие, но аз мълчах."