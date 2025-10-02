Светът чака: Ще приеме ли "Хамас" плана на Тръмп?

Той е ясен опит за промяна на реалността в Газа чрез набор от механизми и директен и косвен контрол върху движението

Белият дом и регионалните лидери очакват отговора на "Хамас" на плана, обявен в понеделник от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Той е от 20 точки, обхващащи управленските договорености в ивицата и нейното възстановяване и спиране на войната - освобождаването на заложниците, държани от Хамас от 7 октомври 2023 г., разоръжаване на движението и пълното му изтегляне от Газа.

Планът, който предвижда и изтегляне на Израел от ивицата, получи подкрепа на високо равнище от израелска страна, както и от арабските държави, но много от точките все още не са подробно разработени. Споразумението се различава от плана, разпространен от Белия дом миналата седмица и в това, че дава на израелските сили за сигурност по-голяма роля в обучението на местни административни служители и контрол над обширните гранични райони на Газа. Споразумението предвижда и изтегляне на Израел от териториите, свързани с процеса на разоръжаване, което изисква продължаващо одобрение от израелското правителство, което според наблюдатели е друга промяна в сравнение с първоначалния план.

Може ли "Хамас" да си позволи лукса да отхвърли плана на Тръмп за Газа?

Много арабски и мюсюлмански страни похвалиха усилията на Тръмп и изразиха подкрепата си за плана за прекратяване на войната и хуманитарната трагедия в опустошената ивица Газа. Външните министри на Саудитска Арабия, Йордания, Обединените арабски емирства, Индонезия, Пакистан, Турция, Катар и Египет заявиха в съвместно изявление, че „приветстват обявяването на предложението на президента Тръмп". Палестинската автономия също подкрепи плана в официално изявление.

Според израелския вестник „Аарец" сред номинираните за международния съвет на директорите за ивицата Газа са египетският бизнесмен Нагиб Савирис, специалният координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток Сигрид Кааг, американският еврейски бизнесмен и главен изпълнителен директор на Apollo Global Management Марк Роуън и президентът на Института „Абрахам За мир" във Вашингтон Арие Лайтстоун, който се смята за един от основателите на спорната хуманитарна фондация „Газа".

Международен протекторат

Независимо от широкото одобрение на предложението, някои го възприемат като нов опит за налагане на международен протекторат върху палестинските територии, описвайки го като нова форма на колониализъм в земи, които преди по-малко от век са били под британски мандат, особено с появата на името на бившия британски премиер Тони Блеър сред членовете на „съвета за мир", който ще ръководи администрацията на Газа.

Крейг Мохийбер, бивш Върховния комисар по правата на човека, написа в своя профил в X, че положението на Газа под управлението на „мирен комитет", ръководен от президента на САЩ и други лица, които не са палестинци, би било равносилно на колониално управление. Мохийбер, американец от ливански произход, критикува „изключването на движението" и разоръжаването, както и външен контрол над всички фракции на съпротивата, за да се гарантира, че те не се съпротивляват на израелската власт, и присъствието на чужда окупационна сила, „сила за стабилизация", създадена от САЩ. Той счита, че планът е „нищо повече от подновяване на колониалното потисничество и гаранция за безнаказаност за Израел, с подкрепата на САЩ".

Иронията е, че някои израелски мнения бяха с тази гледна точка. Лиза Росовски написа в "Аарец", коментирайки плана, който циркулира от миналия петък, че „в плана изглежда няма място за палестински суверенитет, палестинска сигурност или право на палестинците на самоопределение. Сега налаганият план за мир между Израел и Палестина е колониален подход, който третира палестинците като непълнолетни, нуждаещи се от настойничество, или като хора, лишени от човечност."

Създаване на палестинска държава

Планът на Тръмп, който е изготвен с активното участие на бившия британски премиер Тони Блеър и зетя на Тръмп Джаред Кушнър, оставя вратата отворена за възможността такава държавата да бъде създадена в бъдеще. Той започва с незабавно прекратяване на военните операции, замразяване на „бойните линии" и задължението на Хамас да освободи всички 20 живи заложници и да предаде останките на повече от 20 други, за които се смята, че са убити, в рамките на 72 часа. Други наблюдатели в Палестина и друга столица приветстват плана като единствения начин за прекратяване на войната и спиране на кръвопролитието. Халил Абу Карш, изследовател в Палестинския център за политически изследвания, заяви пред The Independent Arabic, че макар планът да не включва всичко, което палестинците искат, той е добър, защото включва незабавно прекратяване на войната, предотвратяване на разселването на населението на Газа, възстановяването и преустройството на ивицата и изтеглянето на израелските сили от Газа, дори и това да стане постепенно, което са положителни моменти.

Абу Карш отбелязва член 19 от плана като потвърждение на легитимността на палестинската борба и правото на самоопределение, както и като възможност за превръщане на международното признаване на Палестина в реалност. Той добавя, че подкрепата на осем арабски и ислямски държави за плана, както и подкрепата на влиятелни държави като Франция и Великобритания, му придават „импулс, който трябва да бъде оползотворен, за да не се пропусне възможността по-късно, понеже алтернативата е още повече кръвопролития и насилие в ивицата Газа, а дори и разселване на населението." Той отбеляза, че „ивицата Газа не се нуждае от някой, който да поеме управлението, а от някой, който да я спаси."

Точка 19 от плана на Тръмп гласи, че с напредъка на възстановяването на Газа и добросъвестното изпълнение на програмата за реформи на Палестинската автономна власт, ще се постигне на самоопределение и създаване на палестинска държава, което е признаване на палестинския народ.

Палестинският изследовател отхвърля редуцирането на предложението на Тръмп до международна администрация като форма на настойничество, описвайки го като „наивно". Той обяснява, че съществува палестински, арабски и международен консенсус, че решението за две държави е правилният политически път и че Палестинската национална власт като единствен легитимен представител на палестинския народ, е органът, който е най-способен да управлява интересите на хората в Газа и да администрира ивицата. Но трябва да има програма за реформа на палестинското правителство, избори и обновяване на цялата палестинска политическа система.

Международна подкрепа за палестинците

Американският писател Томас Фридман каза в статия в „Ню Йорк Таймс", че идеята за две държави никога не трябва да се изоставя, колкото и невъзможно да изглежда, защото си остава единственото оптимално и логично решение на този конфликт. Въпреки това, ние трябва да признаем, че не можем да постигнем тази цел при настоящата ситуация. Следователно е необходим мост, който да изгради доверие и „този план предлага да се постигне това чрез създаване на международна програма под егидата на Организацията на обединените нации, която да постави ивицата Газа под наблюдение на международен административен орган и военни сили, с одобрението на арабските държави и партньорството на Палестинската автономна власт в Западния бряг".

Той добавя, че докато палестинците в Газа не докажат, че могат да управляват, е невъзможно да се говори за две държави. За да имат палестинците най-добър шанс да докажат това, те се нуждаят от международна подкрепа, в това число изтеглянето на Израел от Газа и спирането на израелското изграждане на селища в Западния бряг. Следователно Израел трябва да бъде принуден да остави вратата отворена за палестинска държава, ако Палестинската автономия отговаря на критериите за добро управление. „Тръмп, чийто план признава правото на палестинците на създаване на своя собствена държава, осъзнава най-същественото в това и е единственият, който може да принуди Нетаняху да се съгласи."

Израелският министър на финансите Безалел Смотрич критикува плана на американския президент и го счита за „гръмък политически провал, който игнорира всички уроци от 7 октомври и ще завърши с сълзи". Той добавя, че това е „връщане, две години след 7 октомври и тежките последствия и невероятни постижения, към старата концепция да оставим сигурността си в ръцете на чужденци и да се заблуждаваме, че някой друг ще ни свърши работата".

Палестинският анализатор Набил Амро твърди, че израелската религиозна десница отхвърля плана, защото не желае да има международен съвет в Газа, тъй като би било трудно да се изправи срещу него или да влезе в конфликт с международното управление. Ето защо тези партньори на Нетаняху в правителството искат местно управление от племената и „сомализиране на ивицата" , т.е. да превърнат ивицата в нова Сомалия, като подчертаят присъствието на тези племенни милиции, които са вътре в Газа с подкрепата на Израел и предупреждават, че тяхното разрастване в ивицата ще я фрагментира още на зони на влияние, контролирани от въоръжени бандитски групи.

Три пречки пред плана на Тръмп: "Хамас", Нетаняху и израелската десница

Няколко часа след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри историческия си план за Газа, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, все още не е ясно, дали той ще бъде реализиран.

Планът включва условия, които са трудни за приемане от движението, той е критикуван от министъра от десницата в коалицията на Нетаняху - Бецалел Смотрич. Премиерът също изглежда има известни резерви по отношение на някои от клаузите. Ето и потенциалните пречки:

"Хамас"

Ден след да обявяването на 20-точковия план, "Хамас" не направи никакъв публичен коментар, но добре информиран палестински представител потвърди, че движението е започнало да го проучва , като отбеляза, че това може да отнеме „няколко дни".

Източникът подчертава, че "Хамас" е заинтересован от постигането на всеобхватно споразумение за прекратяване на войната и агресията, което да гарантира пълното изтегляне на Израел от ивицата Газа, прекратяване на блокадата, наложена от 2007 г., и възстановяване и преустройство на ивицата.

Американският президент предупреди движението, че има три-четири дни, за да отговори на плана, и му обеща мрачна съдба, ако го отхвърли. Планът не включва график за изтеглянето на Израел, но предвижда демилитаризация на Газа, нещо, което движението винаги е отхвърляло.

Хю Ловат, който е анализатор в програмата за Близкия изток и Северна Африка на Европейския съвет за външни отношения, заяви: „Ако този план е основа за преговори, "Хамас" може да отговори положително, но ако се изисква да го приеме или да отхвърли, това ще бъде проблематично, защото Хамас не може да приеме нещо толкова двусмислено." Той добавя, че „Хамас" вече е съгласен за прекратяване на управлението си в Газа и е приел постепенната процедура по предаване на нападателните оръжия, така че в голяма степен е готов да приеме много от условията на този план, но има и много точки, които се нуждаят от изясняване."

Членът на политическото бюро на "Хамас" Хусам Бадран потвърди позицията на движението, която гарантира „нашето право да се съпротивляваме на окупацията, което е легитимно право и е в съответствие с всички международни закони".

Политическият анализатор Ияд ал-Кара от Газа смята, че по въпроса за разоръжаването на "Хамас" „за тях е трудно да вземат решения", тъй като оръжията в Газа са примитивни, местно производство и леки, а не тежки оръжия за нападение, както някои смятат. Той добави, че ако "Хамас" отхвърли плана, пред света ще изглежда, че движението разрушава и унищожава международния мир, но ако го приеме в сегашния му вид, това означава, че ще легитимира унищожаването и елиминирането на съпротивата.

Нетаняху

Въпреки подкрепата за мирния план на Тръмп, изглежда, че една от основните му разпоредби може да срещне съпротива от страна на израелския премиер, тъй като планът включва постепенно изтегляне на Израел от ивицата Газа. Във видеоизявление Нетаняху каза, че армията "ще остане в по-голямата част от ивицата Газа". По повод това противоречие в позицията на Нетаняху, Джейел Неталшер, професор по политически науки в Еврейския университет в Йерусалим, заяви: „Нетаняху говори с два гласа".

Тя обясни пред Агенция Франс Прес, че „единият глас е за света, а другият е за неговите избирателни от израелската десница".

По думите на Неталшер, Нетаняху разчита "Хамас" да се откаже от сделката или да я приеме, но с условия, които Израел да може да отхвърли и така да оправдае оттеглянето си от споразумението.

Критиците на Нетаняху в Израел и семействата на заложниците, държани в Газа, отдавна му отправят обвинения, че забавя непреките преговори за прекратяване на огъня и удължава войната за лична политическа изгода.

Израелската крайна десница

Правителството на Нетаняху, което се счита за едно от най-десните в историята на Израел, се основава на подкрепата на крайно десни министри, които категорично не приемат прекратяване на войната, докато "Хамас" не бъде победен. Неталшер казва, че „всички те се надяват "Хамас" да откаже и войната в Газа да продължи", добавяйки, че „ако движението приеме, Нетаняху няма да има правителство".

Десните министри в коалицията на Нетаняху категорично отхвърлят идеята за създаване на палестинска държава в бъдеще, нещо, за което обявеният план на САЩ оставя възможност. Според Неталшер „от гледна точка на десницата в Израел това, което Нетаняху направи вчера, не се различава от подписването на документ който признава палестинска държава".