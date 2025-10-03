Живко Тодоров: Стара Загора е строителна площадка, с над 140 млн. лева ремонтираме кварталите и центъра

Парите за това обновяване са от външно финансиране, градът ще се превърне в по-добро място за живеене

С решенията си за "Марица-изток" българските политици защитиха националния интерес, сега вече Стара Загора диша по-спокойно

Общината не вдигна данък сгради, защото хората поискаха така

- Г-н Тодоров, когато преди 2 г. се кандидатирахте за четвърти пореден мандат като кмет на Стара Загора, поставихте условие пред централната държавна и партийна власт, за да го направите. Поискахте гаранции, че през мандата ще бъдат осъществени няколко проекта в полза на града. Случва ли се това?

- Първото беше да бъде ремонтирана отсечката от пътя Стара Загора - Нова Загора, която е на територията на област Стара Загора. По нея в момента се работи и до края на годината ще бъде завършена, което е страхотна новина за всички. Радвам се, че успяхме да отвоюваме това от държавата да го направи.

По другото ми искане - тази година се прави препроектиране на подхода на Стара Загора към магистрала "Тракия" и очакваме за следващата година той да бъде заложен в бюджета и изпълнен.

Смятам, че ще си удържат на обещанието и това да се случи

Много държа в рамките на предстоящите още две години от мандата да бъде извършен и ремонт на университетската болница в Стара Загора, защото тя е най-голямата държавна болница за региона и има и социален характер. Болницата обслужва и съседните области Ямбол, Сливен и Хасково и разполага с много добри лекари и персонал. Това е другото, което трябва да се случи.

- Като заговорихме за болници, каква е съдбата на огромната сграда на бившето АГ отделение, която сега пустее?

- Нищо. Очакваме какво ще реши държавата за нея, защото е държавна собственост. Според нас е направена много висока оценка и тя не е рентабилна. Ако поискат да ни я подарят безвъзмездно, като община ще решим как да я ползваме. Една от идеите е там да бъдат събрани всички ДКЦ-та от града.

- Нека сега се върнем към проблемите на общината - градът ни пак е голяма строителна площадка.

- Точно така. Винаги съм казвал, че хората искат да се работи и да се вършат неща за града, които да го правят по-добро място за живеене. Затова през тази година започнахме изпълнението на страшно много проекти. След като

обновихме кв. "Три чучура юг" сега се ремонтира цялостно "Казански"

Следващата година ще направим междублоковите пространства в "Три чучура север". Отделно от това цялостно ще бъде ремонтиран и кв. "Зора". Вече направихме главната улица, училището и детската градина, там е и индустриална зона "Загоре". Ще изградим малък парк в зелената площ, която е в източната част на квартала.

Така че се работи активно и в центъра, и по кварталите. Ще добавя тук бул. "Славянски", който ще се ремонтира цялостно от кръговите под моста за кв. "Кольо Ганчев" до спортната зала "ДЗУ". Ул. "Георги Байданов", временно кръгово движение на разклона за село Хрищени на околовръстния път, трайно кръгово на "Патриарх Евтимий" с отбивката за екарисажа са в този списък на крайно необходимите ремонти.

Ремонтират се и двата парка в центъра - "Пети октомври" и "Александър Стамболийски", очакваме да започнем догодина и ремонта на площадното пространство зад универсалния магазин заедно с ул. "Пазарска", която да стане прекрасна пешеходна зона.

Работим в много посоки. Знаете, че се ремонтира и сградата на Стария театър, градинката над нея ще направим също.

Временни кръгови движения, каквото е и това на разклона за Тракийския университет, правим там, където имаме споразумения с държавата, че тя ще изгради после, когато има средства за това.

- Споменахте крайния кв. "Зора". Там хората се оплакват, че нямат аптека?

- По принцип аптеката е частна иниицатива. Но аз съм разговарял с някои от фармацевтичните компании, без да искам да им правя реклама, и очаквам през следващите седмици тяхно включване, за да се направи аптека, която да осигурява най-необходимите лекарства.

- При другия ремонт, за който говорим - на Стария театър, оправиха ли конструктивните проблеми на сградата, които се появиха?

- Оправени са, има дадени проектантски решения. Обектът трябва да бъде готов до лятото на 2026 г. и вече да можем да го открием.

- Колко пари влага общината във всички тези ремонти?

- Над 140 млн. лв. ще бъдат вложени. И това са пари, които сме привлекли от външно финансиране - държавно и европейско. Правим го, без да вдигаме данъците, без да събираме повече пари от хората. Привлякохме тези пари благодарение на добрата работа на екипа на общината.

- През август общинският съвет на извънредно заседание гласува на първо четене данъкът върху недвижимите имоти да се вдигне с около 30%. Според изчисленията тогава това означаваше, че в общинската хазна ще влязат допълнително около 2,5 млн. лв. Дори вие заявихте, че с тези пари ще се повише качеството на живот на старозагорци. Малко по-късно оттеглихте предложението и данък сгради остана 1,7 промила - най-ниският в големите общини. Какво се случи?

- Имаше идея за повишение, даже пуснахме анкета във фейсбук и стана ясно, че хората не приемат. Явно никой не иска да плаща в днешно време по-високи данъци, може би е нормално. Хората като цяло са настроени твърде нихилистично и така, бих казал, са озлобени към политиката. Проявяват нихилизъм към ежедневието ни.

Виждаме например колко хора замърсяват околната среда, нагледахме се на човешко нехайство

- хора, които си изхвърлят боклука през прозорците. Торбички с отпадъци, нахвърляни навсякъде, фасове. Дори едрогабаритни отпадъци, дивани, метнати ей така. И човек си дава сметка, че това е един огромен нихилизъм, нехайство.

- Може би вид протест срещу нещо?

- Не, това е Бай Ганьо в съвременен вариант. Това не е протест. Протест към какво? Протест е, когато отидеш и покажеш гражданската си позиция. Не може гражданската ти позиция да е да замърсяваш мястото, където живееш. Затова казвам - нихилизъм и в същото време озлобление към политиката. Всичко се отрича.

Просто трябва да разберем, че светът, който градим, зависи от нас. И всяка промяна започва с промяна в човека в огледалото. Поглеждаш в огледалото, правиш себе си различен човек, но по-добър, и тогава и светът около теб ще бъде по-добър. Не можем да разчитаме, че ние ще замърсяваме и накрая ще дойде една фирма с 50 или 100 служители, които ще изчистят всичко, което правим. Няма как да се случи това нещо.

Аз се опитвам да направя нещо друго като кмет - освен да си вършим работата като администрация, трябва да възпитаваме у хората различна култура. В Токио няма кошчета по улиците, но и няма една хартия по тях. Представете си каква е културата на тези хора. Но има и друго.

Сега в Стара Загора организираме акции за почистване с мотото "Красиви квартали" и много хора участват

доброволно в тях. Това означава, че има будно гражданско общество, което иска нещата да се променят. И моята задачи като кмет е да подтиквам това будно гражданско общество да работи все повече и по-добре и да дава пример на всички останали. Като ме питат защо го правим всичко това - за да даваме пример. Днес на младите хора им липсва примерът.

И какво виждат - преди дни певецът Константин и Емрах Стораро правили гонка насред София, представете си. А бе, хора, вие не разбирате ли, че по този начин давате лош пример на подрастващите? Затова после се избиват по улиците. Защо не отидоха да се включат в акцията по почистването на България? Да дадат пример по този начин. Имам чувството, че известните хора в България тотално бъркат в желанието си да станат интересни, да бъдат скандални, забавни. Ами ако всеки започне да прави такива неща, какво ще се случи тогава?

- В същото време едни млади българи жънат победи на волейбол.

- Ами това трябва да бъдат примерите на младите хора. Да бъдем насочени към тези прогресиращи хора, които са добрият пример. И медиите трябва да показват повече тях.

На мен ми омръзна от плеймейтки по телевизията, от някакви псевдогерои,

които се изявяват в интернет пространството и на които се отделя огромно внимание, като направят нещо. А в същото време за спортисти или математици с успехи не се говори, защото при тях няма нищо скандално. В крайна сметка ние трябва да изберем какви бихме искали да бъдем - дали държава на "Биг Брадър", или спокойна и нормална държава. Лекоатлетическата писта в Стара Загора бе обновена по проект за 1,4 милиона лева. СНИМКА: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

- А как възникна идеята за акцията "Красиви квартали"?

- На база на това, че много хора са ми казвали, че искат да си направят квартала по-хубав, да го почистят с помощта на общината. И ние правим това - отиваме доброволци, служители на общината, включваме се с хората, които живеят там, с техника, със собствени усилия, включително и фирмата, която почиства. Доставяме контейнери за едрогабаритни отпадъци, за да си изхвърлят ненужните вещи и гуми.

- И понеже говорим за личния пример, вие като кмет участвате във всички акции.

- Да, винаги. За мен

един политик не трябва да бъде човекът с вратовръзка от телевизора,

който е далече от хората, а да бъде сред тях, много по-близо до проблемите им, за да може да ги решава по-успешно.

- Напоследък сте сред хората и когато празнувате рождения си ден на 21 септември и призовавате гостите си да даряват за благородни каузи. Как беше тази година?

- И днес бе направено дарение и вече събраната сума е 144 хил. лева. Те ще бъдат дадени на хората, които загубиха домовете си при големия пожар през август в местността Седми километър.

- Стигнахме до отпадъците. Общината има ли идея как ще формира такса смет догодина?

- Все още не е ясно. Ще изчакаме до последно да видим държавата какво ще реши и тогава ше вземем решение как ще подходим и ние. Имахме предварителна подготовка, но ако държавата отложи, ние няма да бързаме. Но се

насочваме към това таксата да зависи от броя на хората в едно домакинство

Но да не бързаме все още, ще го предложим, когато му дойде времето.

Стара Загора е сред общините, които в най-голяма степен изпълняват приходната част по отношение на данъци и такси.

Стараем се и разходната част да бъде изпълнена според законите. Тук проблемът е, че през последните години бюджетите на държавата се приемаха твърде късно и заради това трудно се изпълняват. Смятам, че догодина нещата ще бъдат по друг начин, ако имаме редовен кабинет - дай боже да продължи.

- Тогава пък да не се появи обективната причина, че минаваме на евро?

- Не, не. Готови сме за това, то е просто една формалност. Дали разплащателната ни единица ще бъде лев, или евро, за администрацията няма никакво значение. Ще се превалутира всичко и това е.

Въпросът не е в лева или в еврото, въпросът е как да направим така, че българската икономика да върви по-добре и хората да изкарват повече пари. Това трябва да бъде в основата на спора на политиците. Защото човек, като си вземе заплатата и с нея не може да си купи нищо, какво значение има дали е получил 1000 лв., или 500 евро? Все същото.

Друг е основният въпрос в държавата и тези, които питат лев или евро, подменят дневния ред

и искат да отклонят вниманието на хората от истинския проблем, който е бедността.

- В предишни години си говорехме за Зелената сделка, за справедливия преход. Сега сякаш темата е на заден план?

- Тя си остава, но днес можем да дишаме по-спокойно. И искам да благодаря на всички политици от парламента, които застанаха зад каузата на "Марица-изток". Благодарен съм на всички - и управляващи, и опозиция, които подкрепиха комплекса.

Дишаме по-спокойно и благодарение на министъра на енергетиката Жечо Станков и на неговия екип, който в момента оказва истинска помощ на държавните тецове и мини.

Това са хората, които обърнаха тенденцията. Не че Европа е разхлабила хватката си около въглищата, но българската политика се обърна да не бъде в посока на слугинаж. Защото

затварянето на нашите централи щеше да бъде пълен слугинаж и погром за държавата

Но този път българските политици, вземайки решенията си за "Марица-изток", разбраха, че защитата на националния интерес е най-важното. А той е тези централи да продължат да работят до 2038 г., както е записано.

- Това не означава, че Стара Загора трябва да се успокоява и да губи темпото за развитие на индустриалните си зони, нали?

- Напротив, през юли стартирахме изграждането на втория етап на индустриална зона "Загоре" - индустриалния парк край село Еленино. Той се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на проекта е 17,3 млн. лева, а собственото ни финансиране е над 3 млн. лева.

Министерството на иновациите и растежа подпомага изграждането на парка с близо 14 млн. лева безвъзмездна финансова помощ. Вече са заявени инвестиции за 560 милиона лева, а очакванията са за над 1000 нови работни места.

ВИЗИТКА

Живко Тодоров е роден на 21 септември 1981 г. в Стара Загора. Завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Европеистика". Работил е като експерт в изготвянето и управлението на проекти за кандидатстване по програми на ЕС в община Стара Загора и областната администрация.

През 2009 г. е избран за народен представител от 27-и Многомандатен избирателен район. Бил е заместник-председател и председател на Комисията по външна политика и отбрана. Живко Тодоров е четвърти мандат кмет на града.