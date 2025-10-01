Децата - дигитални, но до класната стая

Много аргументи и контрааргументи се изговориха по идеята да се забранят мобилните телефони за учениците в клас.

В същото време експертите - и педагози, и психолози, твърдят, че наличието на смарт устройства пречи на концентрацията и понижава резултатите при усвояването на учебния материал. Както и че влошава всякакъв вид умения сред децата - включително комуникативни, двигателни, социални и емоционални.

Да добавим тук и идиотската мода да се правят какви ли не клипчета, включително с непредизвикана агресия сред децата. Последният такъв случай бе огласен само преди дни - момичета унижават и бият своя съученичка, но и снимат видео, с което да се “похвалят” в социалните мрежи.

Реалността обаче показва още нещо - в една трета от училищата в България вече са въвели пълна забрана за използване на мобилни телефони от учениците, а в немалка част от останалите има въведено ограничение.

Затова вместо да се събира от девет дерета вода колко страшно щяло да стане, ако се забранят смарт устройствата, нека да пробваме. Резултатите накрая сами ще покажат защо в немалко европейски страни (Гърция е най-близкият пример) вече са оставили мобилните телефони извън класната стая. Вярно е, че младите днес са “дигитални”, но технологиите са стихия и тя трябва да се обуздава.