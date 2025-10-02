Андрияна Петкова: В НДК след прекъсване от 10 години пак “Салон на изкуствата”, но и за децата, не само за родителите

В сърцето на София до 15 ноември календарът е изпълнен с изложби на български художници, с гастроли на театри, джаз, фолклор и ентусиасти от читалищата в район "Триадица"

- Г-жо Петкова, след прекъсване от 10 години отново НДК прави фестивал “Салон на изкуствата” - какво ще видим в него?

- В културната програма своето място зае най-пъстрият фестивал - “Салон на изкуствата”. Първото му издание бе през пролетта, а от началото на октомври до 15 ноември е есенният формат. Моето голямо желание и това на ръководството на НДК беше не просто да го възстановим, но да му дадем по-голям мащаб, защото заслужава да да го надграждаме в името на културата и публиката.

“Салонът на изкуствата” обединява множество изкуства в едно туптящо сърце в центъра на София. Работим много активно, за да представяме нови културни проекти, добавяйки стойност и съдържание.

- Фестивалът започна с изложбата “Преоткрито изкуство” от колекцията на австрийския предприемач Хервиг Хадвигер. Защо е толкова ценна тази експозиция?

- Изложбата е извадка на съвременното българско изкуство, като показва най-изявените ни автори. Тя представя

непоказвани досега 200 платна

и скулптури на знакови имена

в българското изкуство,

които са събирани години от Хервиг Хадвигер. Благодарение на нашите партньори от “Галерия 33”, които са откупили тази безценна колекция, сега имаме възможността да се докоснем до най-добрите творби, показани за първи път в пространствата на двореца.

- Освен картини, в НДК ще звучи и много музика.

- Задълбочаваме партньорството си с Музикалната академия и проф. д-р Сава Димитров. Единият концерт е “БГ джаз в Салона” с Бигбенда на академията под палката на Михаил Йосифов. Ще бъдат представени творби на български поп и джаз класици, сред които Милчо Левиев, Йосиф Цанков, Вили Казасян, Ангел Заберски и други.

Другият е “По пътя на фолклора” с хор на академията и оркестъра с диригент Ваня Монева и Димитър Христов. Те ще са на 3 и 4 ноември в НДК и вече се продават билети за тях.

Още едно партньорство, което тази година създадохме и ще се разгръща, е с община “Триадица”. На 5 ноември ще има концерт “Ние, будителите” който ще събере на сцената над 100 изпълнители от читалища в този столичен район. Входът е свободен и както отбелязва кметът Димитър Божилов, всички, които ще дойдат, ще се докоснат до магията и таланта на изпълнителите. Посвещаваме този концерт на Деня на будителите, защото всичко е започнало от читалищата, за да се достигне до един дворец на културата.

За първи път ще имаме и концерт с осем арфи, наречен OctoHarpis, който е по идея на д-р Кохар Анодян с класически и модерни интерпретации.

- Ще има и още две изложби. Кои художници ще гостуват в НДК?

- Отново ще ни гостува Живко Седларски, който ще представи втората си мащабна изложба в НДК. Той от години живее и твори във Франция и е известен с впечатляващи рокли скулптури. Изложбата се казва “Haute Soudure - Дефиле от стомана”, което значи висша заварка и е свързано с Haute Couture - символ на висшата мода. Той ще покаже на посетителите както завършените скулптури, така и подготвителните рисунки и ще се проследи пътят от скицата до завършената пластика.

Българският художник Доси Димчовски, известен в артистичните среди с псевдонима си Осакадосака, ще представи “Живопис и графика - отражения на емоции и визуални впечатления”. Той ще покаже около 50 графики и картини.

След 11 години по-късно студио “Четири уши” също ще представи изложба. Те ще представят скулптури, живопис, рисунка, текстил и релеф. Идеята за студиото започва през 2014 г. В заглавието има игра на думи - years(години) и ears (уши).

- Още в първото ни интервю като изпълнителен директор на НДК, г-жо Петкова, споменахте, че искате да върнете малките посетители. Затова и в програмата на фестивала има детски събития, какво представляват те?

- Работим много за приемствеността на поколенията. И на Деня на детето, 1 юни, организираме различни събития, посветени на децата. Искаме малките посетители да знаят, че тук е мястото за тяхната творческа изява.

На 18 октомври

детската група “Бон- Бон” ще

празнува своя рожден ден с

голям концерт

А на 2 ноември ще се играе най-обичаният детски спектакъл на “Дисни” - “Аладин”. Той е прекрасна продукция на Варненската опера. Вълшебната приказка за лампата и сбъднатите желания ще оживее на сцената на НДК. Музиката е дело на композитора Алън Менкен, който 8 пъти е печелил “Оскар”. Билетите са също вече в продажба.

Имаме и две литературни събития на 29 и 30 октомври. Деметра Дулева с новия си роман “Авеню Версай” ни връща към пандемията от ковид, като персонажите в книгата ѝ са 8 човека, затворени за три месеца в Париж.

Ще ни гостува и нидерландецът Яп Робен - много известно име в съвременната европейска литература. Той ще представи книгата си “Контури на един живот”. Робен разглежда темите за човешката крехкост, търсенето на идентичност, какво е влиянието на семейството и как човек се справя със загубата.

- В Салона на изкуството има място и за театър, нали?

- Да, две театрални постановки ще гостуват - едната е на Драматичен театър “Стоян Бачваров” - “Лавандулови момичета” под режисурата на Стоян Радев. Другата пиеса е на Пловдивския драматичен театър - “Арт” на режисьора Живко Гущеров.

След есенния “Салон” продължаваме с още много възможности за изкушените от изкуството. Скоро предстои връчване на наградите “Перото”, които отличават най-добрите писатели, преводачи, литературни специалисти и изследователи. Подготвили сме и силен Новогодишен музикален фестивал с най-награждаваната вокална група в историята и абсолютен световен еталон в акапелното пеене – Take 6. На 1 януари е концертът с участието на оперната прима Красимира Стоянова и Фестивалния симфоничен оркестър под диригентството на маестро Емил Табаков. Предстои забележителна културна програма, която ще предложи незабравими преживявания на българската публика.

Визитка

Андрияна Петкова зае поста изпълнителен директор на НДК през февруари миалата година.

Тя е завършила е факултет "Управление и администрация" към Университета за национално и световно стопанство със специалност "Маркетинг и мениджмънт".

Организира над 30 самостоятелни изложби на съвременно българско изкуство по цял свят.

През 2020 г. създава първата стрийминг платформа за сценични изкуства, в която българската публика има достъп до любимите си театрални, оперни, кино-, фолклорни и балетни заглавия.