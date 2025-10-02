Да съдим Google за жертвите на пътя

Проблемът с контролните органи е голям, а ние се майтапим с дигиталния превод

България е в транс от победите на волейболните национали и подкупа за тировете на Роби Уилямс. И в цялата тази суматоха остават доста важни въпроси. Които не намират своя отговор.

След като петима от шофьорите на звездата са имали проблеми с тахографите, представяте ли си колко убийци на пътя е пуснала бившата ДАИ (уместно прекръстена от шофьорите на “дай”), сега ИААА. Ма то и новото наименование

може да идва от “я снеси”

През последните месеци излязоха куп заглавия като “румънски тир премаза”, “турски камион премачка”. Явно всичко си идва на мястото. За всичко е виновен Google. Заради едно приложение, което се е превърнало в оръжие в ръцете на предприемчивите иаааджии. Това за преводите.

Значи Google носи единствената и неотменима вина за убийците зад волана. Вместо да се търси у хората, които управляват агенцията. Как така са назначили хора в нея, които няма как да ти кажат “Добър ден” на чужд език?

И от тях се очаква да контролират чуждите шофьори. Айде, нашите е ясно - “К'во пра'им сега” и кинтите са в джоба. По какъв кратерий се избират служителите, на какво трябва да отговарят.

В ИААА се оплакват от ниски заплати. Ма за какво са ви бе, хора? Я как добре си живеете. Министър Гроздан Караджов отрапортува, че за последните 8 месеца е уволнил 7 иаааджии. Но бъдещето на тези хора тъне в мъгла. НАП направила ли им е проверка за доходите, за имуществото?

Положението напомня онзи стар виц, в който митничарите се събират на Калотина, за да изберат подарък за юбилей на колега. Да му купят мерцедес, не става, имал пет. Да му купят апартамент - имал десет. И накрая решили да го оставят

една нощна смяна сам на бариерата

Да, докато не се изкарат на светло точно тези, които са бъркали в кацата с меда, ще има кандидати и да я изяждат. Напоследък много се спекулира с термина “завладяна държава”.

Какво има да завладяваш, след като нея я няма? Ще завладееш полицаите, които минават покрай неправилно паркирана кола и не ѝ обръщат внимание, защото не са КАТ. С току що повишените си заплати. Или пък оставят палката, за да не ги пипат колегите.

В същото време се бълват безумия в изискванията към пешеходците да се огледат и предупреждават, когато пресичат на зебра. Иначе глоба! По-висока от тази за превишена скорост. Това ли завладяваш?

За какво ти е да завладяваш, след като само ще ти мрънкат за пари, пък няма да си вършат работата.

Линейката няма да дойде, защото нямало такава. В общината ще висиш с часове, защото имали събрание в работно време. Справка - община “Възраждане” на 29 септември след обедната почивка. Нали се борехме срещу тези уродливи остатъци от социализма?

И в крайна сметка от министерството на транспорта да обявят дали са санкционирани шофьорите, които са с неизправните тахографи. Нищо, че са карали техниката на Роби Уилямс. Защото и те могат да убият на пътя, след като са правили джиджи-биджи с камиона. Или са се отървали заради смелостта да издадат тези, които ги изнудват.

Ма някъде пишеше, че този,

който дава подкуп, е също толкова отговорен като онзи, който го взема

Така ни остава единствено да вземем да ударим по Google. И без това го атакуват по цял свят. След това да се готвят останалите технологични гиганти. Защото те са в основата на корупцията в България. Никой друг.