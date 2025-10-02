България сред страните, където на 1 пенсионер се падат най-малко работещи млади

Средният коефициент на зависимост на възрастните в напреднала възраст от по-младите в трудоспособна възраст в ЕС е 37%, показват данни на Евростат. Коефициентът измерва дела на хората над 65 г. спрямо 20-64-годишните и според Евростат се е увеличил забележимо през последните 20 години от 26,7% до 37% през 2024 г. Ако през 2004 г. на един 65-годишен са се падали малко под 4-ма в трудоспособна възраст, две десетилетия по-късно те са спаднали под 3-ма на един възрастен.

Към януари 2024 г. има 139 региона, където коефициентът на зависимост на възрастните хора е бил най-малко 50%. Сред тях най-много са в (Източна) Германия и Франция, България, Италия, Финландия, Португалия, Гърция и Испания

Най-ниските коефициенти статистиците са измерили в отдалечените френски региони Майот (6,1%) и Гвиана (13,8%) и в региона Биен на Копенхаген в Дания (17,8%).

Обратното - най-висок е този коефициент в белгийския регион Арондисман Верн (72,8%), Алто Тамега е Барозу в Северна Португалия (71,4%) и Евритания в Централна Гърция (71,1%).