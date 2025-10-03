Д-р Йордан Спирдонов: Прегледайте се! Откриването на карцинома на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)

Статистиката е тревожна: за последните 5 години случаите при момичета от 18 до 25 г. са се удвоили, казва в интервю за "24 часа" д-р Йордан Спирдонов, дм, водещ специалист по образна диагностика в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" и член на управителния съвет на Българското дружество по образна диагностика на гърда.Още за него четете по-долу.

Октомври е Световен месец за борба с рака на гърдата, посветен на повишаване на осведомеността за заболяването, насърчаване на ранната диагностика и превенцията. През целия месец в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ще се провеждат безплатни прегледи за пациенти от 18- до 25-годишна възраст. Поводът е тревожна статистика за нашата страна, според която се наблюдава нарастване на този тип онкологични заболявания. При младите жени ще се извършва безплатна ехография за карцином на гърдата, а при младите мъже изследването ще бъде за тумори на тестисите. Д-р Йордан Спирдонов е един от вдъхновителите на широка информационно-образователна кампания, която се простира извън рамките на традиционния месец. Той е подкрепен от Българското дружество по образна диагностика на гърда, в което е член на управителния съвет.

- Д-р Спирдонов, в началото на октомври вие отново отправяте призива “Самопрегледай се!” с красноречивия аргумент, че само 12% от случаите на рак на гърдата у нас се откриват навреме, въпреки че в ранен стадий ракът е лечим в 97%. Коя е най-голямата пречка според вас?

- Причината е комплексна, но основното е липсата на система за превенция, страхът от диагнозата и незнанието как една жена може да следи промените в гърдите си. Самопрегледът е елементарен, но е изключително ефективен, когато се прави правилно. Трябва да научим всяка българска жена да се самопреглежда всеки месец и веднъж годишно да ходи на преглед. Това може да спаси живота в човешки план. Но има и обществен интерес, защото навременното лечение е с най-голяма ефективност при най-малко публични и лични разходи. В страни като Германия пациенти, които не посещават профилактични прегледи, биват глобявани. Защото откриването на карцинома в първи стадий приключва с лечение за три месеца, докато по-късното установяване изисква много по-голям ресурс от здравната система. Ние работим институционално да стигнем дотам, че да нямаме четвърти стадий и всичко да се хваща навреме.

За последните 27 години честотата на рака на гърдата в България се е удвоила - от 1 на 20 жени до 1 на 10 жени. Сега сме се запътили към 1 на 9.

- Филмът “Цвете в буря”, за чието създаване сте основният “виновник”, не е просто хроника, а психологически инструмент на вашата кампания. Какво искате да кажете на жените, които отлагат прегледа от страх?

- Филмът е създаден, за да стопим страха. Исках да покажем с лични истински истории, че диагнозата не е присъда, а нещо преодолимо и лечимо, особено когато го хванем навреме. (В. “24 часа” споделя ценностите на инициативите за профилактика и популяризирането на добрия опит. С разрешение на екипа и през сайта 24chasa.bg можете да видите филма “Цвете в буря” - бел. ред.)

- Има ли конкретни случаи, които ви мотивираха за кампанията?

- Да, миналата година за месец три жени с големи гърди преминаха през кабинета с карциноми около 30-35 милиметра. На въпроса самопреглеждат ли се, отговорът бе: да, прави в банята. И трите легнали на кушетката в позиция едната ръка зад тила, завъртени така, че зърното на едноименната гърда да сочи тавана, с противоположната ръка опипаха първо зад зърното и после с кръгови движения намериха сами карциномите. Оказа се, че позицията е от ключово значение! Месец след стартиране на информационно-образователната ни кампания ме посетиха две млади жени. Сами опипали формации, които хирурзи им предложили да ги отстранят.

Формациите се оказаха добре капсулирани доброкачествени образувания. При едната пациентка встрани от доброкачественото образувание се намери съмнителен участък. Проведохме биопсия, която доказа наличие на карциномни клетки.

Най-много ме впечатли въпросът на тази млада жена: нещо може ли да се случи за един месец? Може ли да изчака операцията, защото иска да завърши нещо важно за бъдещето си. Обясних, че по статистика карциномът на гърдата нараства с около 6 - 9 милиметра за година, за месец не се очаква съществена промяна. И момичето прецени, че може да планираме операция за след месец – реакция, която говори за отговорно отношение и доверие в лекаря. Този случай обаче ме разтърси и ме мотивира да проверя статистиката.

- Какво се оказа?

- Докато в Европа 5% от туморите са при млади жени, тук, при нас, при момичетата на възраст 18 до 25 години случаите са нараснали два пъти – 100% ръст за последните пет години. Това е скок, който налага да направим постоянна нашата информационно-образователна кампания в тази възраст на момичетата и жените.

При момчетата самопрегледът също е важен, защото пък при тях ракът на тестисите се е увеличил със 126,4 процента. Според нашето дружество инвестицията трябва да бъде в младите хора, за да се изгради навикът за грижа към здравето.

- Защо се подмладява ракът на гърдата? Кои са основните рискови фактори?

- Корените са в начина на живот днес - основно храненето, употребата на хормони (растителни и синтетични) и, разбира се, стресът, който подпомага компрометирането на имунитета.

- Каква е ролята на хормоналните терапии, на фитохормоните и храната като неподозирани от много жени рискови фактори?

- Хормоните стимулират растежа на съществуващ карцином и са фактор за възникване при предразположения.

Фитохормоните се дават на млади момичета с нередовен цикъл, но често без предварително изследване на хормоналния статус. На опаковките на някои медикаменти - като тези за регулиране на цикъла, пише, че повишават риска от рак на гърдата.

В такива случаи за регулиране на цикъла и хормоните прилагам хомеопатия в комбинация с диета. Виждам реална полза от това, тъй като регулира хормоналния статус, което намалява и образуването на по-плътни зони в гърдите. Настоявам преди каквато и да е терапия да се изследват хормоните!

- Един от съветите ви е да се проверяват за съмнителни за рак промени в гърдите и жените, които планират или са преминали през инвитро процедури, защо?

- Хормоналната стимулация при инвитро процедурите е рисков фактор. Случаи от практиката показват, че тези жени трябва да се проследяват стриктно.

- Ако една жена има повишен риск или вече е преминала през рак на гърдата – има ли абсолютно забранени храни или билки?

- Съветвам да се избягва всичко, което съдържа фитоестрогени, отделните продукти може да са над 200 (соя, някои билки, екстракти от растения, някои водорасли и много други), както и храни и хранителни добавки, в които има остатъци от хормони.

- На каква възраст препоръчвате жените да започнат с редовни профилактични прегледи за рак на гърдата и какво съветвате относно честотата и вида на образното изследване?

- От 18 години всяко момиче трябва да си създаде навик и да знае как да направи самопреглед. При млади жени с плътни гърди е желателно да се провежда профилактика с ехография. Жени над 40-годишна възраст е препоръчително да редуват ехография и мамография веднъж годишно. Когато възникнат съмнения от тези изследвания за злокачествено образувание, следваща стъпка е ЯМР. При невъзможност за ЯМР провеждаме патентованата от мен КТ методика. След потвърждаване за съмнителен участък от тези високоспециализирани техники се пристъпва към иглена биопсия (Tru cut).

- Повечето хора се страхуват от биопсията, защото мислят, че разпространява рака до далечни органи. Бихте ли обяснили повече за провеждането ѝ и риска от метастази?

- Това е мит! Процедурата е минимално инвазивна и дава максимална информация за вида на карцинома, което е ключово за правилното лечение.

Карциномът няма капсула, затова и се разпространява и прораства в околните тъкани и съдове. При иглената биопсия, какъвто е стандартът, нараняването на тумора става вътре в него самия и кръвоносните съдове се затварят там. При отворената биопсия се прекъсват съдовете около карцинома, което е наистина предпоставка за дисеминация.

Отдавна вече е отречен подходът: “хайде да го извадим, за да видим какво е”! По време на операцията се провежда бързо изследване, което често не е окончателно. Това автоматично означава втора операция. За да се избегнат тези случаи, световната практика налага иглената биопсия като пръв и основен метод за хистологична диагноза.

След като се определят конкретно видът на карцинома и неговият стадий, онкологичната комисия може да вземе информирано решение за всеки отделен пациент.

- Какви са правилата в зависимост от големината на злокачествения тумор?

- При карциноми до 25 милиметра и липса на метастази в аксилата се провежда оперативно лечение и след него химиотерапия. При карциноми над 25 милиметра се провежда предоперативна химиотерапия и след намаляване на размера на тумора и неговите метастази - на втори етап оперативно лечение. Така хирургът предварително е наясно какъв вид и обем трябва да е операцията.

При съвременната химиотерапия често има пълно заличаване на карцинома и пациентът остава само на наблюдение, без оперативно лечение. Има възрастни пациентки, които остават на антихормонална терапия без оперативно лечение.

- Патентованият от вас метод с приставка за компютър-томографско изследване по корем равностоен заместител ли е на ЯМР и как подобрява диагнозата?

- Компютърна томография на гърди по корем с контраст е равностоен заместител на ЯМР, особено при невъзможност за това изследване (например при жени с пейсмейкъри) или при жени с много големи гърди и гръден кош. Позицията по корем използва гравитацията, за да направи гърдата по-видима в целия обем, което позволява по-добра визуализация на лезиите и на разстоянието до гръдната стена.

Методиката осигурява и по-прецизна диагноза и стадиране на рака.

- Как стигнахте до идеята за изобретението – от практически затруднения ли?

- В основата беше казусът на пациентка през 2015 г. с въпрос от хирурга проф. Теофил Седлоев: обхванал ли е карциномът гръдната стена в основата на гърдата, или не? Болната беше с пейсмейкър и не можеше да влезе в ЯМР поради силното магнитно поле, което генерира апаратът. Направихме КТ на гръб, при което карциномът лежеше върху гръдната стена като при четвърти стадий.

Реших да обърнем пациентката по корем върху възглавница. Повторното КТ изследване изобрази отдалечаване на карцинома от гръдната стена - стадият падна на първи. Така се роди идеята ми за създаване и патентоване на приставка, която да се използва при подобни случаи.

- Вашето изобретение достъпно ли е за използване и извън ИСУЛ?

- Произвел съм подложки и съм ги раздал безвъзмездно на всички онкологични центрове в страната.

- В коя сфера виждате следващия голям пробив в образната диагностика на рака на гърдата в близките 5-10 години? Свързвате ли го с изкуствения интелект?

- Изкуственият интелект ще бъде наш ценен помощник. Той ще ни улесни, като регистрира участъците, които трябва да бъдат огледани подробно. Никой не може да замести лекарската работа изцяло обаче, тъй като например компютърът не може да бъде осъден за грешка. А и изкуственият интелект има трудности с нетипичните казуси. В медицината 1 плюс 1 невинаги е 2, може да 3, 4 или 5.

В самата образна диагностика на гърдата се очаква повишаване на резолюцията на нискодозовия КТ до степен да улавя и микрокалцификатите, които сега се хващат само от мамографията.

Очаквам и да бъде въведен като рутинна методика скенер по корем с ниска доза облъчване.

Възможно е и кръвните тестове (течна биопсия) да станат по-чувствителни маркери за ранно откриване на тумори.

ВИЗИТКА

Д-р Йордан Спирдонов, дм, е водещ специалист по образна диагностика в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ“ и член на управителния съвет на Българското дружество по образна диагностика на гърда. Неговата професионална дейност е фокусирана върху подобряването на профилактиката и ранната диагностика на онкологичните заболявания – област, в която постига забележителни резултати.

Д-р Спирдонов е създател на патентована подложка за скенер (КТ) и активен борец срещу митовете, които възпрепятстват навременната диагностика. За този принос е награден от БЛС с престижната награда “Лекар на годината” в категория “Иновации”. Участвал е в много семинари и курсове по медицина у нас и в чужбина, има публикации в престижни международни научни издания.