След жегата - сняг. Какво стана с есента?

Е, може и да звучи екстремно, че за има-няма и две седмици от плажа направо навлякохме палта и пуловери, но това е времето.

Негова е привилегията да ни поднася всякакви изненади, а наше е задължението да сме готови да ги посрещаме.

Трябва да сме свикнали вече, че заради глобалното затопляне пролетта и есента са се смалили и почти не ни дават пролука да прескочим безопасно в лятото или в зимата. Ето и сега на Петрохан заваля солидно сняг, а шофьорите (пак) се оказаха изненадани.

Всъщност изненади няма. Първо, метеоролозите от дни предупреждават, че идва рязка промяна в температурите и ни очакват солидни валежи. А и второ - все повече заприличваме на мърморещи англичани, които започват разговорите на закуска с прогнозата за времето: ту лятото ни е много сухо и жежко, ту зимата ни връхлитала неочаквано и най-коварно.

Всеки обаче усеща, че климатът се променя, като носи екстремни явления. И държавата трябва да е готова за тези рискове.

