България е волейбол! Вярно, но само донякъде

България е волейбол! Българи юнаци! Националите ни си заслужиха всички суперлативи с второто си място на световното. И възхищението на хиляди фенове.

Но наистина ли България е волейбол? Това малко не е вярно. Едва ли мнозина, които се снимаха с момчетата на Бленджини, са влизали в зала, където се играе вътрешното първенство. И където бъдещите Мони, Алекс, Алекс и останалите тренират. За да има волейбол.

Една-единствена зала предоставя всички условия - тази на "Левски", и тя е частна инвестиция. Преди беше същото със "Сиконко" в "Люлин", която вероятно вече е станала на блокове. В "Тодор Симов" на ЦСКА волейболистите знаят къде са дупките, за да не скачат в тях и да си счупят крака. Тренировъчната зала на "червените" изчезна, там вече е Бизнес парк. Все едно някой не можеше да я спретне и да я остави за подготовка. Пък дори и за служителите си. "Христо Ботев" е със забрана за използнане на едната трибуна, защото е опасна, Двата бургаски отбора се бутат в "Бойчо Брънзов", ремонтът на тази в "Младост" е спрян. В Разлог за трети път правят първа копка на нова зала. Вицешампионът с Матей Казийски играе в залата на университета на Пловдив.

Да, вече разполагаме с големи зали в София, Бургас, Русе, Варна, Пловдив, но те не стават за тренировки. Сега ще се избият къде да бъде европейското догодина. Но там не става за тренировки. Не е рентабилно. Наемите са жестоки.

И тези хиляди деца, които с грейнали лица искат да станат волейболисти, а не футболисти, няма къде да отидат. Дори в "Левски" вече е препълнен графикът на залата. Е, как да дойдат новите ни герои?

Държавните хора се щракнаха за спомен с героите. Но не трябва да им забравят проблемите. За да не се получи като във футбола. От четвърти в света да гоним 104-ото място. И да се чудим защо пропадаме.

Слава Богу, волейболистите не са футболисти. От друго тесто са. И ще ни радват още години, след като оцеляха в България и вече са навън. Няма татуировки, няма плеймейтки. И заради това бяха обикнати от толкова хора. Остава само да запазим инерцията, което при сегашните условия ще е трудно.