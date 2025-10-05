Деница Гергова: Деймиън Хърст провокира София с 5-те императрици върху диамантен прах – 2 години готвим тази поява

За първи път правим и лекция за пазара на изкуството, казва артдиректорът на "Виваком арт хол Оборище 5"

Една от най-влиятелните изложби в съвременното изкуство – The Empresses ("Императриците") на Деймиън Хърст ще бъде разположена в галерията от 8 до 25 октомври

- За първи път в България идва една от най-влиятелните изложби в съвременното изкуство – The Empresses (“Императриците”) на ексцентричния английски художник Деймиън Хърст. Г-жо Гергова, трудно ли се организира изложба на толкова голямо име в съвременното изкуство?

- Деймиън Хърст е звездата на британското съвременно изкуство. Той е артист, доказал се със своя провокативен стил. Има много богат кръг от колекционери, от любители. Неговата кариера тръгва от движението “Млади британски артисти” (The Young British Artist) и той става знаков за британското изкуство. Неговото име е легендарно и ще бъде такова. Той е един от моите най-любими артисти в момента. Основната цел на галерия “Виваком Арт Хол Оборище 5” е да показва имена, които да бъдат подходящи и за българския артпазар. С такива експозиции българските колекционери да развиват култура на ценителство, но същевременно да бъдат и на достъпни нива за пазара. Деймиън Хърст

- Това първа изложба ли е на Деймиън Хърст в България?

- Не, ще бъде показан у нас за трети път. Първата изложба беше с 10 гравюри върху дърво с неговите прочути точки, с които той става особено популярен преди десетина години. Впоследствие галерията подкрепи изложбата “Новата религия” в Националната галерия заедно с британското посолство, която показваше различни негови картини с лекарства. Предизвика голям интерес тогава. Картината “Суико”, която е част от изложбата “Императриците” СНИМКИ: “ВИВАКОМ АРТ ХОЛ ОБОРИЩЕ 5”

- Какво представляват картините, които ще покажете сега в галерията?

- Те са посветени на пет влиятелни жени - единствената жена император на Китай - У Дзътиен, владетелката в Монголската империя Нур Джехан, византийската императрица Теодора, първата известна владетелка на Япония Суико и Тайту Бетул, която води опозиция против колониализма в Етиопия. Той ги създава преди две години. Продаваха се ексклузивно в Heni Gallery Correction в Лондон и може да ги закупиш от там, а не лично от самия Деймиън Хърст. Ние се свързахме с тази галерия и имаме изключително портфолио от пет творби, които ще бъдат показани в София за първи път. Любопитното за тези императрици е, че те са в калейдоскопен вариант. Хърст обича елемента sanctum (свещения кръг). Разработва го върху алуминий с огледала с диамантен прах и са много внушителни като преживяване. Освен тях в изложбата ще има и негови картини от частни колекции на български колекционери. Откриваме я на 8 октомври и ще остане до 25 октомври.

- Деймиън Хърст ще гостува ли в България?

- Не, за съжаление, но той ще бъде представен с тази серия. Той е голяма звезда, в момента подготвя самостоятелно шоу в музея “Албертина” във Виена. България е малък пазар за него, но пък аз смятам, че е голямо постижение да покажем негови картини и се доказва по публиката, че интересът е голям.

- Вие ще изнесете и публична лекция, на която ще разкажете повече за артиста. За първи път у нас се прави подобно събитие, какво ще представлява?

- Това е проект за Артклуб, като стартираме с тази лекция, която ще се състои на 17 октомври от 17 часа във Vivacom Art Hall. Ще я водя аз, а следващите ще се случват веднъж в месеца с водещи арткуратори, изкуствоведи, художници. Местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация. Темата е Деймиън Хърст и неговият артмаркет. В час и половина любители ще имат възможност да научат повече за пазара на изкуство, рекордите в пазара на Деймиън Хърст, неговите символи и откупки. След лекцията посетителите ще имат възможност за частна обиколка на изложбата “Императриците” на Деймиън Хърст в мое присъствие.

- Отличителна черта на Деймиън Хърст е използването на животни, които затваря във формалдехид. Каква е целта му?

- Той е различен художник. Изследва живота и смъртта, преходността. Често ползва пеперудата като символ на трансформацията. Всичките му символи са смислени и изследват преходността на живота и търсенето на спасение. Той провокира със събствения си скандалитет. В момента има ново портфолио, което издава отново с графични картини - The Secret Garden (“Тайната градина”). Виждала съм в Музея за модерни изкуства в Ню Йорк огромно препарирано животно, което достигна много високи цени в миналото.

Картината “Тахун”, която е част от изложбата “Императриците”.

Деймиън Хърст често използва пеперудата като символ с творбите си.

- Без да подценяваме българската публика, според вас как ще възприеме неговото изкуство?

- Виждам интереса от колекционери, посетители за откриването на изложбата. Имаме доста потвърждения за присъствие, което ме радва. Когато показваш качествено изкуство, хората го оценяват, защото една такава изложба е инвестиция за галерията и е много трудоемко занимание. Подготвям я от миналата година. Когато излезе тази серия преди две години, много исках да я покажа в България.

- Какво друго предстои в новия сезон на галерията?

- Галерията силно стартира есенния сезон. Участваме в международното събитие за съвременно изкуство Sofia Art Fair. Ще покажем трима от най-продаваните съвременни български артисти на галерията - Сара Алберт, Хубен Черкелов и Иван Кюранов. Миналата година се представихме със световно изкуство - Стивън Уилсън, Конар Брадърс, Мистър Брейнуош и Райнер Лагеман.

През лятото организирахме изложбата American Art (“Американско изкуство”) в Бургас с кмета Димитър Николов, която предизвика голям интерес в града. Достъпна е все още за разглеждане до 5 октомври.

След изложбата на Деймиън Хърст предстои 3D мапинг шоу и балетни картини на Александрина Караджова, която от доста време планира изложбата си в София. Малко преди Коледа Ваня Дудоленска, която беше финалист в конкурса ни за съвременно българско изкуство MOST, ще има самостоятелна изложба. Стиляна Алексиева също ще направи своето първо представяне в галерията.

Освен това паралелно с изложбите имаме и множество събития на социална и културна тема, които вече са планирани, както и коктейли и конференции. Така че до декември галерията е доста натоварена. А в лично отношение в момента разучавам нови пазари в Близкия изток, където възнамерявам да отворя свое пространство. Така че моята лична кариера може би ще претърпи малък завой. Пазарът в Абу Даби в момента е интересен и имам намерение да инвестирам в него. Артдиректорът на галерия “Виваком Арт Хол Оборище 5” Деница Гергова и кметът на Бургас Димитър Николов разглеждат изложбата “Модернистите на ХХ век”, която гостува в морския град.

- Тази година за осми път се състоя конкурсът MOST за млади творци. Какви тенденции забелязвате в българското съвременно изкуство?

- Конкурсът си създаде своя публика и артисти, които впоследствие доста добре се пласират и на българския пазар. Миналата година Инвестбанк, които са наши партньори в конкурса, избраха финалист да е Гергана Тодорова. Тя се занимава повече с българските народни носии, с по-традиционни български пейзажи. Банката има такова отношение в подкрепа на родното и българското. Те подкрепят финалиста, като му дават възможност да му направят изложба и негови да са картините, които да са отпечатани върху новите им материали. Ние успяваме от своя страна да продаваме някои от картините на другите финалисти.

Любопитно е, че галерията беше избрана преди 2 години да курира един петзвезден хотел, който влиза на българския пазар и ще отвори догодина. Голяма част от картините, които бяха закупени, са на български автори и на финалисти в нашия конкурс. Радва ме, че всяка година участниците са различни. Деница Гергова със Симеон Сакскобургготски и художника Георги Андонов.

- Какви са условията и критериите, по които избирате художник или изложба да представите в галерията?

- Представяме два или три пъти в годината световна изложба. Развива се българският пазар, защото предлага по-достъпни творби. Работя с утвърдени български артисти като Хубен Черкелов, като Георги Андонов, който добре се базира в Тайван, продава и в Калифорния. Иван Кюранов не прави изложби извън галерията. Най-вече държа да има чистота на взаимоотношенията, а не да се правят изложби на различни места, защото по този начин и самият художник се обезценява. Това е много заложено в чужбина, но в България все още не е развито. Не мисля, че прекаленото показване е от полза за артиста. Може би просто трябва да има и въздух. Продаването на изкуство е маркетинг.

- Младите художници у нас все повече споделят видеа как рисуват в социалните мрежи. Това ли е начинът да стават по-популярни?

- Това е по примера на световните художници. Актуално е. В момента всички вече сме оператори и фотографи. Това е начинът да се достига до публиката, за радост или не. Тенденциите в съвременното изкуство се променят. Дори някои художници прескачат и галериите, и физически пространства, защото започват да трупат много последователи. Пазарът тотално се сменя и чрез дигитализацията, и защото клиентите вече не са на едно място, а са много, много глобални.