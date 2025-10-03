За връзката между пожарите и наводненията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водното бедствие, което удари най-силно Южното Черноморие, отключи множество тъжни и гневни коментари в социалните мрежи.

Повечето критикуват сеченето на гори и презастрояването. Например:

“Продължавайте да сечете горите, та да можем един ден хубаво да се издавим. Тези бури не са по-големи от тези преди 20 години, но тОгава нямаше такива наводнения”, пише Стамен Ушев.

“Изрязаха горите за пари, наляха бетон навсякъде, сега Апокалипсис, оплакваме се”, пише Калинка Николова.

Интересен е коментарът на бившия министър на околната среда и водите Юлиан Попов: “В община Царево на места са паднали по-обилни дъждове от тези през 2023 година, когато имаше и жертви. Наводнението в Царево СНИМКА: ВИОЛЕТА СТАМАТОВА

Горещините и пожарите са тясно свързани с наводненията. Сега някои може да се радват на дъжда, който радостно изтича през дупките на плевенските водопроводни тръби, но липсата на сериозна подготвеност за екстремните климатични явления е огромен проблем, който подрива сигурността на страната.

Българската инфраструктура е неадекватна както за сегашния ни климат, така и за очакваните по-сериозни климатични стресове. Това прави всяко корупционно заиграване с инфраструктурни проекти проблем на националната ни сигурност.”