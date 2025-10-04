Ходим на зъболекар 5 пъти по-малко от нидерландците (Графика)

Ако средно на българина му се падат 0,7 посещения при зъболекар на година, за жителя на Нидерландия са 3,4. Това показват данни от здравната статистика на ОИСР.

Това вероятно означава, че в Нидерландия, Япония, Франция и Южна Корея, които са начело в този списък, хората се грижат повече за профилактиката на зъбите си.

А у нас важи правилото “Отивам, когато заболи”. Румънците впрочем ходят на зъболекар два пъти по-малко дори от българите. Но най-зле са мексиканците и чилийците, които май изобщо не сядат на зъболекарския стол.