Трите жертви от потопа са заради алчното строителство върху речните корита и дюни

Бесен съм за трагедията по Черноморието. Можеха ли да се избегнат жертвите? Разбира се. Натискът обаче за грозно и алчно строителство върху речни корита и върху дюни и липсата на ефективен контрол срещу подобна свинщина убива хора. На всичко отгоре това са строежи, които нанасят и дългосрочни икономически щети на България, защото градят некачествена туристическа база, от която отделни хора, докопали се до някой парцел, изстискват по някоя и друга пачка, съсипвайки перспективите за цивилизовани човешки обитания.

След наводненията от 2023 година, когато също загинаха хора, няма абсолютно никакво оправдание същото нещо да се повтаря отново.

(От фейсбук)