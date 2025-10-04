Преди малко научих за отказа на общинското търговско дружество „Софекострой" да поеме почистването на районите „Люлин" и „Красно село". Това е недопустимо, защото независимо от възможностите на дружеството, то трябва да поеме ангажимента и с подкрепата на СОС, който е негов принципал, бихме могли да търсим варианти да разширим капацитета му, да превъзложим на други фирми чистенето на определени части от районите при условията на общината и така да излезем от кризата, в която се опитват да ни вкарат играчите, които десетилетия добре печелят от софийския боклук.

Много важна в този случай ще бъде позицията на икономическото (финансово) мнозинство в СОС (ГЕРБ, БСП, ИТН и отделилите се съветници от Възраждане), което без конкурс наложи с мотива "временно" преди две години ръководствата на всички търговски дружества, които отговарят за управлението на най-важните системи на общината (топлофикация, метрополитен, авто- и електротранспорт, паркиране, пазари, здравеопазване и т.н.). Не бива да се допуска криза с чистенето на София и призовавам кмета да свика представителите на политическите сили в СОС, за да заявим ясно кой къде стои пред задаващата се криза с боклука, а отговор на въпроса с какви мотиви директорът на "Софекострой" е отказал да чисти "Люлин" и "Красно село" вече поисках с нарочно питане към кмета!

(От Фейсбук)