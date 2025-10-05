Коментар на седмицата №3: Кой и кога е разрешил да се строи в леглото на река?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №3 с над 28 000 прочитания.

Скъпи медии. Наводненията по Черноморието би трябвало да са водеща новина. Не само заради човешките жертви и имуществените щети, но и заради поредното доказателство, че се отнасяме крайно безотговорно към климатичните рискове, които се увеличават и престъпната безотговорност, с която ги посрещаме. Фейсбук прелива от карти, данни и компетентни оценки, които могат да ви ориентират за причините за трагедията. Ето и някои въпроси, които е добре да задавате и на които трябва да се намери отговор:

- Има ли река в Елените? (Да, има две.)

- Кой и кога е разрешил да се строи в леглото на река? (Леглото обикновено е доста по-широко от реката.)

- Достатъчно ясен ли е законът за водите по отношение на сигурността на реките? (Не бих казал.)

- Достатъчни ли са санкциите, предвидени в закона за водите за използване принадлежащите към водните обекти земи или земите на крайбрежните заливаеми ивици не по предназначение? (чл 200/7 " - от 2000 лв. до 10 000 лв.")

- Съобразено ли е строителството на мостове в реките с риска от наводнения? (Вижте снимките от разрушените мостове, за да си отговорите.)

- Има ли случаи на разрушен строеж, издигнат в легло на река? (Не ми е известен.)

- След Царево и Елените, ще бъдат ли разрушени строежите, изградени в речните легла?

- Адекватен ли е законът за водите? (Не мисля, че е.)

- Последните наводнения ще доведат ли до преразглеждане на закона?

(От Фейсбук)