Коментар на седмицата №2: Бива липса на самопреценка, бива политическо нахалство, но чак толкова не бива

Александър Йорданов, бивш депутат и евродепутат от СДС

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №2 с над 32 000 прочитания.

РЕАКЦИЯ

Слушам Радан Кънев при Цветанка Ризова. И констатирам: много лъже. Провокира с неверни твърдения. Сега "черешката на тортата" е "превземането" на ГЕРБ. За 10 000 евро плата това е измудрил. Демек, загрижил се е за "най-голямата партия". И нито дума, че неговата партия е на дъното, че направо е деградирала до обслужващ персонал на ПП. Дори Ризова му каза в лицето, че фантазира, когато се изхвърли, че коалицията ПП-ДБ ще спечели президентските избори. А и "скромно" не отхвърли възможността да бъде кандидат за президент! То бива липса на самопреценка, бива политическо нахалство, но чак толкова не бива. А и се оказва, че в ЕНП отново се занимава с доноси. Такъв го запомних от миналия парламент, а сега разбирам, че продължава по същия път. Грозно. Подло. Жалко.

(От фейсбук)

Публикувахте от Александър Йорданов Александров в Понеделник, 29 септември 2025 г.
