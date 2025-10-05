ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Историческа победа за хандбалния "Бяла"

Коментар на седмицата №1: Трите жертви от потопа са заради алчното строителство върху речните корита и дюни

Юлиан Попов

Курорт Елените през 2003 и пред 2024 г.

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с близо 33 000 прочитания.

Бесен съм за трагедията по Черноморието. Можеха ли да се избегнат жертвите? Разбира се. Натискът обаче за грозно и алчно строителство върху речни корита и върху дюни и липсата на ефективен контрол срещу подобна свинщина убива хора. На всичко отгоре това са строежи, които нанасят и дългосрочни икономически щети на България, защото градят некачествена туристическа база, от която отделни хора, докопали се до някой парцел, изстискват по някоя и друга пачка, съсипвайки перспективите за цивилизовани човешки обитания.

След наводненията от 2023 година, когато също загинаха хора, няма абсолютно никакво оправдание същото нещо да се повтаря отново.

(От фейсбук)

Курорт Елените през 2003 и пред 2024 г.
