Йорданка Фандъкова: "Добродетели и религии" няма да се въведе от следващата учебна година

Още акценти от интервюто:

- Г-жо Фандъкова, приемането на промените в Закона за предучилищното и училищното образование са приоритет за парламента тази есен. Кои са най-важните?

- Цялостна модернизация на българското образование, за да отговори на потребностите на съвременното общество, пазара на труда и технологичния напредък - това е амбициозната цел на министър Красимир Вълчев. Надявам се тя да срещне подкрепата и на обществото, и на депутатите. Ако искаме да имаме конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност, имаме нужда от качествено образование за нашите деца, адекватно на динамично променящата се среда. Според експерти сегашните ученици и студенти ще сменят средно 3 професии в трудовия си път, което изисква формиране на умения, а не само възпроизвеждане на знания.

Реформата включва още нови учебни планове и програми, промяна в принципа на оценяване, подобряване системата за квалификация на учителите, достъп до образование и подкрепа за всяко дете. Първият пакет от промени вече са подкрепени от комисията по образование и очаквам тази седмица да влязат в пленарна зала. Между двете четения ще прецизираме текстовете и ще продължи дискусията в обществото, защото темата се отнася до всеки и е нужно да има добра комуникация. Предложенията включват интегрирани политики за ранно детско развитие. Езиковата подкрепа за ученици, които не владеят добре български, е важна, защото без това знание те учат трудно и постепенно отпадат от образователната система. Подобряване на условията за обучение на деца със специални образователни потребности е акцент в работата ми и с експерти и партньори сме подготвили текстове, които да гарантират, че ще има индивидуален подход спрямо потребностите на всяко дете.

Разширяваме и системата за подкрепа на деца с поведенчески проблеми. Друга важна промяна засяга дисциплината в училище и възможностите за подобряването ѝ чрез разширяване правомощията на учителите за налагане на предупредителни мерки при неприемливо поведение. Една от най-дискутираните теми е и забраната за използване на мобилни телефони в училище. Подобряване на процеса на квалификацията и професионалното израстване на учителите е ключова промяна за по-високо качество на образованието.

Друг акцент е системата на кариерното ориентиране на учениците - досега това бе по-малко застъпено, но е много важно за връзката между образованието и бизнеса. Залага се целенасочено обучение на математика и природни науки. Това е фокус на министър Вълчев, но по-важното е, че е нужно за развитието на икономиката ни. Официализира се създаването на нов вид специализирани училища - математически, природо-математически и класически гимназии. Те съществуват и сега, но се дава възможност на учениците, които се приемат след 4-и клас, да останат без изпит в същото училище.

Друга важна тема е акцентът върху възпитателната роля на училището чрез въвеждането на нов предмет “Добродетели и религии”. Родителите и учениците ще избират от 3 алтернативни програми за формиране на универсални ценности - човечност, уважение, съпричастност. Религията няма да бъде задължителна за никого и няма да се поставят оценки. По въвеждането на новия предмет има нужда от още дискусии и време за разработване на учебните програми.

- “Добродетели и религии” от следващата учебна година ли ще се учи?

- По-скоро не. Самите учебни програми се разработват поне 1 г., така че не е реалистично този предмет да бъде въведен от учебната 2026-2027 г.

- Казвате, че целта на промените е децата да формират умения, а не да зубрят и да трупат излишни знания. Как ще се случи това на практика?

- Това е най-важната част от промяната в средното образование - за професиите на бъдещето, както и за живота, се изисква не възпроизвеждане на знания, а умението да се ползва наученото при различни житейски ситуации. Това може да се случи след промяната на учебните програми, върху които се работи. За тях също се изисква повече време - поне 3-4 г., но е много важна и промяната в начина на оценяване. Министър Вълчев започва постепенно да въвежда такъв тип задачи. Вече са анонсирани промени във формата на изпитите след 7-и и 10-и клас. Начинът, по който се изпитват децата, определя и това как те ще се подготвят. За тези задачи не се изисква специална подготовка, а стабилни базови знания. Дискутира се дали ще има нужда от повече частни уроци. Моето мнение е, че няма да е необходимо. Образованието трябва да стане по-практично, а учебните програми да дават възможност за повече упражнения и дискусии. У нас има добри практики, в много училища се работи по най-съвременните методи и промяната на национално ниво трябва да стъпи на тях. Това изисква време, но процесът е стартирал и се надявам, че в следващите 2-3 г. ще се усети новият подход в образованието.

- Какви ще са промените в изпитите след 7-и и 10-и клас?

- МОН предлага още от тази учебна година около 1/4 от задачите в изпита да са практически. На сайта на МОН има такива задачи и това ще помогне на учителите и учениците да се ориентират. Постепенно в следващите години тези задачи ще преобладават в изпита.

- Кога ще влезе забраната на мобилните телефони и защо всяко училище ще си я организира?

- Промяната предвижда пълна забрана за ползване на мобилни телефони в училище с изключение на случаите с учебна цел или при инцидент. Това предложение се приема доста добре от обществото - според проучвания над 80% от хората го одобряват. Ползването на мобилни телефони намалява чувствително концентрацията на учениците, а тя е важна не само за придобиването на знания, но и за ефективното участие в учебния процес. Около 35% от училищата у нас вече са ги забранили и са създали организация. Всяко училище ще определя как да стане това - дали телефоните да се събират в началото на учебния ден, или всеки учител ще организира това в своя час. Колегите са професионалисти и не очаквам да има затруднение. Идеята на министъра е веднага след влизането в сила на закона забраната да се въведе, което значи до 2-3 месеца.

- А какво ще се промени при санкционирането на учениците?

- Промените предполагат повече възможности за учителите. Сега системата за санкциониране е тромава, което пречи да има възпитателен ефект. Затова е важно, когато ученик наруши дисциплината, веднага да бъде предупреден. Промените дават тази възможност на учителите. Те могат да бъдат в най-различна форма и степен - ученикът може да бъде отстранен от час, но през това време трябва да е ангажиран с нещо в училище, за да не се окаже, че наказанието всъщност е награда. Знаем, че много ученици с удоволствие биха напуснали училище в определени часове. В комисията по образование сме единодушни, че учениците не трябва да напускат училище, а да бъдат ангажирани с друго там - дали ще се подготвят в библиотеката, ще учат сами или ще имат някаква активност - зависи от самото училище.

- Тези предложения са първа стъпка за промяна в образованието. Каква е следващата?

- Усилията на МОН са насочени към цялостна промяна на системата на средното образование, но се работи и за висшето образование. Министър Вълчев вече анонсира варианти, при които учениците да могат да полагат единен изпит по математика и физика, вместо да държат такъв за всеки университет. Университетите са автономни и предстои разговор, но това е добра стъпка за връзката между средното и висшето образование и стимул повече ученици да учат математика и природни науки.

- Говори се за промени в Закона за София. Имаше предложения от ИТН, които разширяваха възможностите за изграждане на високи сгради. Нужни ли са промени и какви?

- Предложението за разрешаване на по-високо строителство беше абсолютно неоснователно и правилно депутатите от ИТН го оттеглиха. Като кмет с предишния главен архитект Здравко Здравков искахме сериозни промени в закона. През 2018 г., благодарение на депутати от ГЕРБ, те бяха внесени и голяма част - приети. Така ограничихме височината на сградите в цяла София до 75 м кота корниз, а над околовръстния път до 15 м. Дотогава имаше възможност безконтролно да се строи и целта ни беше да ограничим строителния натиск.

- Вече 2 г. не сте кмет на София, но името ви често се споменава като причина за различни проблеми. Последно покрай дълговете на “Топлофикация София” и ремонта, който ще се прави в “Дружба 2” в разгара на отоплителния сезон.

- Работата на кмета е да дава решения, а не да търси оправдания. Този ремонт в “Дружба 2” не е от проектите, които оставих. Спирането на топлоподаването на такъв голям район е съгласувано и разрешено от настоящото ръководство на общината. Никое общинско дружество не може на своя глава да почне да разкопава и да прави ремонти. Никога не съм си позволявала планов ремонт посред отоплителен сезон, въпреки че в последните години на моето управление “Топлофикация София” подменяше между 6 и 10 км тръби годишно. Ремонтът в този момент е грешка.

Темата за бъдещето на “Топлофикация София” е много сериозна и винаги съм търсила трайно решение с общинските съветници и с държавата - при всички правителства, независимо кой ги е излъчил. Оставих много сериозен анализ и план за модернизация на дружеството. Нужни са инвестиции в модерни инсталации за производство на електричество. Това е единственото решение, за да се оздрави “Топлофикация София”. Сега всички дават като добър пример концесията на “Софийска вода” и правилно. Но се пропуска, че два пъти аз лично предоговарях концесията, за да стане по-изгодна за града. А когато предложих удължаване, срещнах яростна съпротива от опозицията, включително от общинските съветници на г-н Терзиев.

Иначе мое наследство са строителството на метрото, което продължава и сега, проектите за новия мост на “Бакърена фабрика”, за булевардите “Рожен”, “Каблешков”, “Стамболийски”, но за това не се говори. Детските градини, които се строят в София, също са изцяло мое наследство и чест прави на районните кметове на “Изгрев” и “Витоша”, че ме канят при откриването. Преди дни открихме нова детска градина в “Княжево”. Те са факт след последователна работа, приемственост и разбиране, че само така могат да се постигат резултати за София, а не с нападки и оправдания.

- В “Люлин” и “Красно село” вече има кризисна ситуация с боклука. Следите ли мегапоръчката за чистенето на София и какво бихте направили, ако още бяхте кмет?

- Общината и г-н Терзиев вече обявиха кризисна ситуация. За съжаление, има много пропуски, за да се стигне дотук. Кметът е напълно прав да не иска да подпише договор с тези космически цени. Въпросът е защо обаче условията в конкурса са го позволили и защо са заложени прогнозни, а не пределни цени. Другият пропуск е времето - когато преди 2 г. разговаряхме с Терзиев, му казах, че процедурите за чистотата трябва да се пуснат поне 1 г. по-рано. Сега общината се оказва без действащи договори, защото дори и удължените от мое време изтичат и трябва да действа в кризисен режим.

- А говорите ли си с кмета Терзиев? Търсил ли ви е и как се справя с управлението на столицата?

- Г-н Терзиев има своите съветници и екип и не е търсил мнението ми. Не е и необходимо. В деня на клетвата му преди близо 2 г. му казах: “За всяко нещо, което се случва в този град, винаги виновен е кметът. А оттук нататък това сте вие”. Отговорността на кмета е много голяма и хората очакват той да решава дори проблеми, които не зависят от него. Кметската работа е такава и човек трябва да го приеме.

- Май каската, която му подарихте при предаването на властта, не успява да го предпази от кризи.

- Проблеми винаги има. Символът на този подарък беше да продължи развитието на града. Оставих подготвени редица проекти, много от тях с осигурено финансиране и сега те се изпълняват. Някои се бавят с почти 1 г. - като този за театър “София”, но важното е все пак да се случат. Нужно е обаче да се подготвят нови проекти, защото градът трябва непрекъснато да се развива.

- Какво бихте искали кметът Терзиев да подпише с вашата писалка, която му подарихте?

- Като гражданин ми се иска да видя продължаване на строителството на метрото, което е и най-важният проект, и нови детски градини. И да ускори работата с държавата за изграждане на последния участък от околовръстния път.

- След арестите на зам.- кмета Барбутов и на кмета на Варна Благомир Коцев стана ли по-уязвима кметската позиция и може ли тези трусове да разклатят държавата?

- Кметовете винаги са били във фокуса на проверки и разследвания. Имало е периоди с по 2-3 прокурорски проверки на ден по различни сигнали, докато бях кмет. Не съм ги определяла като натиск дори когато съм била сигурна, че няма никакви нарушения, защото носенето на отговорност е част от работата. Ще припомня, че по сигнал на “Спаси София” беше обвинен мой зам.- кмет. След няколко години дела се доказа, че той е абсолютно невинен. За съжаление, това отне доста време и беше тежък момент за този млад човек.

